Szijjártó Péter: Az Egyesült Államok is visszavonta a szankciókat, megint az Európai Unió maradt egyedül

Szijjártó Péter a bejegyzésben rámutatott: az Egyesült Államok is visszavonta a szankciókat, megint az Európai Unió maradt egyedül és szigetelődött el egy rendkívül fontos kérdésben, a Nyugat-Balkán stabilitásának megteremtésében azzal, hogy Brüsszel és egyes nyugat-európai országok tovább folytatják a szerb vezetők elleni politikai boszorkányüldözést.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban Fotó: AFP

Itt lenne az ideje, hogy Nyugat-Európa abbahagyja a nyugat-balkáni vezetők lenézését és kioktatását, tartsa tiszteletben a nyugat-balkáni emberek döntéseit és helyezze a kölcsönös tisztelet talajára a Nyugat-Balkánnal fenntartott kapcsolatokat

– hangsúlyozta.

