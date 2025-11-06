Hírlevél

Rendkívüli

Putyin kiadta a nukleáris parancsot, elszabadult a hisztéria a Nyugaton

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Az Egyesült Államok is visszavonta a szankciókat, megint az Európai Unió maradt egyedül

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban, a boszniai hatóságok újabb eljárásokat voltak kénytelenek megszüntetni a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökével szemben. Erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán megosztott új bejegyzésében.
Szijjártó Péter a bejegyzésben rámutatott: az Egyesült Államok is visszavonta a szankciókat, megint az Európai Unió maradt egyedül és szigetelődött el egy rendkívül fontos kérdésben, a Nyugat-Balkán stabilitásának megteremtésében azzal, hogy Brüsszel és egyes nyugat-európai országok tovább folytatják a szerb vezetők elleni politikai boszorkányüldözést. 

Szijjártó Péter rámutatott, hogy újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban
Szijjártó Péter rámutatott, hogy újabb vádak dőltek meg Milorad Dodikkal kapcsolatban Fotó: AFP

Itt lenne az ideje, hogy Nyugat-Európa abbahagyja a nyugat-balkáni vezetők lenézését és kioktatását, tartsa tiszteletben a nyugat-balkáni emberek döntéseit és helyezze a kölcsönös tisztelet talajára a Nyugat-Balkánnal fenntartott kapcsolatokat

– hangsúlyozta.

