Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány a háttérben: kiszivárgott, hogy ki írta valójában a Trump-béketervet

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Nemet mondunk a blokkosodásra

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, melyben a mai kereskedelmi miniszterek ülésére készülve Wang Wentao kínai kereskedelmi miniszterrel folytatandó egyeztetésekről ír. A posztban kiemelte, hogy tavaly 47 százalékkal nőtt az Európába irányuló kínai beruházások mértéke, amelyből Magyarország kiemelkedően sokat profitált: az öt legnagyobb európai beruházásból négy nálunk valósult meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Pétervilágkereskedelmi rendszervilágkereskedelemblokkosodásKínaEurópaMagyarország

Szijjártó Péter a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy hazánk a világkereskedelem zavartalanságában érdekelt, és nemet mond a blokkokba rendeződésre.

Szijjártó Péter a kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyal Forrás: Szijjártó Péter/Facebook
Szijjártó Péter a kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyal Forrás: Szijjártó Péter/Facebook

A bejegyzéshez ezt írta:

Bemelegítés a mai kereskedelmi miniszterek ülésére: Wang Wentao kínai kereskedelmi miniszterrel van mit átbeszélni. 

Hozzátette: tavaly 47 százalékkal nőtt az Európába irányuló kínai beruházások mértéke, ebből mi, magyarok sokat profitálunk. Az öt legnagyobb Európába érkező kínai beruházásból négy Magyarországon van.

Mi nemet mondunk a blokkosodásra, mi a világkereskedelmi rendszer zavartalanságában vagyunk érdekeltek

– húzta alá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!