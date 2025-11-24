Szijjártó Péter: Nemet mondunk a blokkosodásra

Szijjártó Péter a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy hazánk a világkereskedelem zavartalanságában érdekelt, és nemet mond a blokkokba rendeződésre.

Szijjártó Péter a kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyal Forrás: Szijjártó Péter/Facebook

A bejegyzéshez ezt írta:

Bemelegítés a mai kereskedelmi miniszterek ülésére: Wang Wentao kínai kereskedelmi miniszterrel van mit átbeszélni.

Hozzátette: tavaly 47 százalékkal nőtt az Európába irányuló kínai beruházások mértéke, ebből mi, magyarok sokat profitálunk. Az öt legnagyobb Európába érkező kínai beruházásból négy Magyarországon van.

Mi nemet mondunk a blokkosodásra, mi a világkereskedelmi rendszer zavartalanságában vagyunk érdekeltek

– húzta alá.