Szijjártó Péter: Csak a nemzeti kormány védheti meg hazánkat a háborútól, a migrációtól és a genderideológiától

A tárcavezető a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén felszólalva kiemelte, hogy az emberiség napjainkban a válságok korában él, hazánk szomszédságában is lassan négy éve háború dúl, a déli határ pedig tíz éve az illegális bevándorlók ostroma alatt áll.

Mindemellett őrült ideológiák nyomása alatt is állunk, olyan igazságokat akarnak megkérdőjelezni, amelyek szinte az emberiséggel egyidősek, például, hogy az anya nő, az apa férfi

– fogalmazott.

Brüsszel azt akarja, hogy ez még rosszabb legyen, s hogy ez a lassan négy éve tartó háború még tovább tartson és még tovább eszkalálódjon. És nem érdekli őket, hogy emberek ezrei, tízezrei halnak meg a frontvonalon, hogy emberek millióinak kell menekülni. Nem érdekli őket, hogy lassan egy egész ország dől romba. És nem érdekli őket az sem, hogy minden egyes nap, ami eltelik ezzel a háborúval, óriási kockázatot jelent mindannyiunk számára, a harmadik világháború kitörésének kockázatát

– sorolta.

Szégyentelenül öntik a pénzt és küldik a fegyvereket Ukrajnába, és mivel a fegyverraktárak kiürültek Európában, ezért ezeket a fegyvereket is meg kell venni, és ezeket a fegyvereket is az európai emberek pénzéből veszik meg, hogy aztán elküldjék őket az aranybudis háborús maffiának, amelynek a részéről a mai napig nem láttunk egyetlen elszámolást sem arról, hogy az európai emberek eurómilliárdjait mire költötték el

– folytatta. Majd azt is sérelmezte, hogy Ukrajnát minél előbb be akarják nyomni az Európai Unióba, amivel pedig a háborút, az ukrán maffiát és a silány minőségű gabonát is importálnák. Szijjártó Péter figyelmeztetett, hogy Brüsszel emellett migránsokkal akarja elárasztani egész Európát, miközben a kontinens nyugati felén jól láthatóan párhuzamos társadalmak épültek ki.

Szégyentelenül zajlik a népességcsere. (…) És eközben a keresztény identitást leépítik, a tanárokat arra kényszerítik, hogy vegyék le a keresztet a nyakukból, és Brüsszelben papundekli dobozokból építenek gúlát a karácsonyfa helyett

– fogalmazott. Valamint a család fogalmának relativizálását is problémának nevezte.

Már az óvodában megpróbálják elmagyarázni a gyerekeknek, hogy kislány, te ugyan Tamara vagy, de majd ha felnőtt leszel, eldöntöd, hogy nem leszel-e Tamás

– mondta.

Brüsszel természetesen azt akarja, hogy mindenki álljon be ebbe a sorba, mindenki vonuljon hadba, mindenki engedje be a migránsokat, az LMBT-aktivisták számára pedig adjanak zöld utat az óvodákban és az iskolákban" - vélekedett. "De amíg minket látnak, amíg ennek az országnak nemzeti kormánya van, amíg Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt, addig Magyarország nem áll be ebbe a brüsszeli sorba

– szögezte le. A miniszter arra is kitért, hogy Győrben eközben a brüsszelita Tisza Párt is gyűlést tart.

Ők azok, akik ki akarják szolgáltatni Magyarországot Brüsszelnek. Azok, akik nyíltan beszélnek a sorkatonaság bevezetéséről, hogy háborúba vihessék az országot, azok, akik nyíltan beszélnek a migránsok befogadásáról és azok, akik ott menetelnek büszkén a Pride-on

– hangsúlyozta.

Nem véletlen, hogy Brüsszel és Kijev őket akarja látni a kormányrúd mögött. Az ukránok nagykövete tegnap világosan elmondta, hogy kormányváltást akarnak. Bele akarják nyomni Magyarországot a háborúba, be akarják hozni a migránsokat Magyarországra és el akarják terjeszteni a genderideológiát

– folytatta.

Miért lehetünk ebben ennyire biztosak? Azért, mert a vezetőjük fogva van. A vezetőjüket Brüsszelből zsarolják

– emelte ki.

De kedves barátaim, mi nem engedhetjük, hogy Magyarországot beletolják a háborúba, nem engedhetjük, hogy a migránsokat ide behozzák és nem engedhetjük, hogy a gyerekek fejét mindenfajta őrült ideológiával töltsék meg. Csak mi, csak a nemzeti kormány és csak Orbán Viktor képes mindezektől megvédeni Magyarországot és a magyarokat

– összegzett.