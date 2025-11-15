Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindult a politikai apokalipszis Kijevben - komoly a helyzet

Olvasta?

Súlyos, veszélyes betegség támad Magyarországon

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Csak a nemzeti kormány védheti meg hazánkat a háborútól, a migrációtól és a genderideológiától

35 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyedül a nemzeti kormány védheti meg Magyarországot az ukrajnai háborútól, az illegális migrációtól és a genderideológiától, az ellenzék beállna a sorba és kiszolgáltatná hazánkat Brüsszelnek – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Győrben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterUkrajnaMagyarország

A tárcavezető a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén felszólalva kiemelte, hogy az emberiség napjainkban a válságok korában él, hazánk szomszédságában is lassan négy éve háború dúl, a déli határ pedig tíz éve az illegális bevándorlók ostroma alatt áll.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Fotó: KKM Forrás: MTI Fotószerkesztõség

 

Mindemellett őrült ideológiák nyomása alatt is állunk, olyan igazságokat akarnak megkérdőjelezni, amelyek szinte az emberiséggel egyidősek, például, hogy az anya nő, az apa férfi

– fogalmazott. 

Brüsszel azt akarja, hogy ez még rosszabb legyen, s hogy ez a lassan négy éve tartó háború még tovább tartson és még tovább eszkalálódjon. És nem érdekli őket, hogy emberek ezrei, tízezrei halnak meg a frontvonalon, hogy emberek millióinak kell menekülni. Nem érdekli őket, hogy lassan egy egész ország dől romba. És nem érdekli őket az sem, hogy minden egyes nap, ami eltelik ezzel a háborúval, óriási kockázatot jelent mindannyiunk számára, a harmadik világháború kitörésének kockázatát

– sorolta. 

Szégyentelenül öntik a pénzt és küldik a fegyvereket Ukrajnába, és mivel a fegyverraktárak kiürültek Európában, ezért ezeket a fegyvereket is meg kell venni, és ezeket a fegyvereket is az európai emberek pénzéből veszik meg, hogy aztán elküldjék őket az aranybudis háborús maffiának, amelynek a részéről a mai napig nem láttunk egyetlen elszámolást sem arról, hogy az európai emberek eurómilliárdjait mire költötték el

– folytatta. Majd azt is sérelmezte, hogy Ukrajnát minél előbb be akarják nyomni az Európai Unióba, amivel pedig a háborút, az ukrán maffiát és a silány minőségű gabonát is importálnák. Szijjártó Péter figyelmeztetett, hogy Brüsszel emellett migránsokkal akarja elárasztani egész Európát, miközben a kontinens nyugati felén jól láthatóan párhuzamos társadalmak épültek ki. 

Szégyentelenül zajlik a népességcsere. (…) És eközben a keresztény identitást leépítik, a tanárokat arra kényszerítik, hogy vegyék le a keresztet a nyakukból, és Brüsszelben papundekli dobozokból építenek gúlát a karácsonyfa helyett

– fogalmazott. Valamint a család fogalmának relativizálását is problémának nevezte. 

Már az óvodában megpróbálják elmagyarázni a gyerekeknek, hogy kislány, te ugyan Tamara vagy, de majd ha felnőtt leszel, eldöntöd, hogy nem leszel-e Tamás

– mondta. 

Brüsszel természetesen azt akarja, hogy mindenki álljon be ebbe a sorba, mindenki vonuljon hadba, mindenki engedje be a migránsokat, az LMBT-aktivisták számára pedig adjanak zöld utat az óvodákban és az iskolákban" - vélekedett. "De amíg minket látnak, amíg ennek az országnak nemzeti kormánya van, amíg Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt, addig Magyarország nem áll be ebbe a brüsszeli sorba

– szögezte le. A miniszter arra is kitért, hogy Győrben eközben a brüsszelita Tisza Párt is gyűlést tart. 

Ők azok, akik ki akarják szolgáltatni Magyarországot Brüsszelnek. Azok, akik nyíltan beszélnek a sorkatonaság bevezetéséről, hogy háborúba vihessék az országot, azok, akik nyíltan beszélnek a migránsok befogadásáról és azok, akik ott menetelnek büszkén a Pride-on

–  hangsúlyozta. 

Nem véletlen, hogy Brüsszel és Kijev őket akarja látni a kormányrúd mögött. Az ukránok nagykövete tegnap világosan elmondta, hogy kormányváltást akarnak. Bele akarják nyomni Magyarországot a háborúba, be akarják hozni a migránsokat Magyarországra és el akarják terjeszteni a genderideológiát

–  folytatta. 

Miért lehetünk ebben ennyire biztosak? Azért, mert a vezetőjük fogva van. A vezetőjüket Brüsszelből zsarolják

–  emelte ki. 

De kedves barátaim, mi nem engedhetjük, hogy Magyarországot beletolják a háborúba, nem engedhetjük, hogy a migránsokat ide behozzák és nem engedhetjük, hogy a gyerekek fejét mindenfajta őrült ideológiával töltsék meg. Csak mi, csak a nemzeti kormány és csak Orbán Viktor képes mindezektől megvédeni Magyarországot és a magyarokat

–  összegzett. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!