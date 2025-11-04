Szijjártó Péter: Nukleáris energia nélkül nincs rezsicsökkentés

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Párizsban megrendezett Nukleáris Világkiállítás panelbeszélgetésén kiemelte, hogy Magyarország tengerparttal és jelentősebb kőolaj- vagy földgázmezőkkel nem rendelkező országként egyedül az atomenergia révén lehet képes biztonságos, megbízható, környezetbarát módon és olcsón kielégíteni az elkövetkező évek során exponenciálisan növekvő villamosenergia-igényét. Aláhúzta, hogy ezért egyrészt dolgoznak a meglévő reaktorok élettartamának kiterjesztésén, másrészt két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk építése is zajlik. Hozzátette, hogy ez utóbbi jelenleg Európa legnagyobb nukleáris beruházása, amelyen ráadásul a kontinens legjobb vállalatai dolgoznak együtt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Anadolu via AFP

Ennek kapcsán leszögezte, hogy a nukleáris ipar az utolsó olyan területek egyike, ahol a józan ész alapján még továbbra is lehetséges a kelet–nyugati együttműködés, amire szavai szerint a paksi bővítés kiváló példa, ugyanis az orosz Roszatom mellett francia és német cégek is részt vesznek a projektben. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a magyar atomerőmű-beruházás nem áll szankciók hatálya alatt sem az Európai Unió, sem az Egyesült Államok részéről, így a munkálatokat fel tudják gyorsítani.

Erre azért van szükség, mert nukleáris energia nélkül Magyarországon hosszú távon nincs biztonságos energiaellátás. És nukleáris energia nélkül nem tudjuk fenntartani Európa legalacsonyabb áramárait a magyar családok számára [...] Éppen ezért a nukleáris ipart érintő minden negatív diszkrimináció ellentétes a nemzeti érdekeinkkel

– fűzte hozzá. Majd kifejtette, hogy Pakson folyik a talajkitermelés: a szükséges 3,5 millió köbméter földből kétmilliót már kiástak, a talajszilárdítás céljából tervezett 75 ezer cölöpből pedig már 43 ezer elkészült. Emellett a szükséges 124 épületből harminc készen áll, 47-nek pedig zajlik az építése.

A hosszú gyártási idejű eszközök három ország hat városában készülnek, köztük Franciaországban. […] Mivel az utolsó engedélyek megszerzése folyamatban van, az első betonöntésre február elején kerül sor, s ezzel a projekt már a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni. A két új reaktort pedig a következő évtized elején kell majd rácsatlakoztatni a hálózatra

– mondta. A miniszter a magyar kormány diverzifikációs erőfeszítéseivel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy hazánk földrajzi és fizikai adottságai miatt nagyban függ az energiaimporttól, ezért kiszolgáltatottságát csak nukleáris kapacitásainak bővítésével tudja csökkenteni.