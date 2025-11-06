Szijjártó Péter az Origónak: Nem Magyarország van elszigetelve, hanem az Európai Unió

Két fő témacsoport köré sűrűsödik a tárgyalási tematika – mondta el az Origónak Szijjártó Péter Washington felé tartva. Mint ismert, Orbán Viktor és a magyar delegáció magyar idő szerint csütörtök este érkezett meg Washingtonba, ahol pénteken számos tárgyalás vár rájuk, Orbán Viktor pedig Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd.
A külgazdasági és külügyminiszter az Origónak kiemelte:
Mivel Donald Trump jelenti az egyetlen reményt nemzetközi politikában a békére, és mivel a miniszterelnök az az európai politikus, aki mindig a béke mellett állt, ezért nyilvánvalóan a béketeremtés lehetősége Ukrajnában kulcskérdés lesz.
A másik fontos témáról szólva Szijjártó Péter elmondta, ezek a gazdasági és energetikai együttműködést érintik.
Mindenki tudja, hogy ez az elefánt a porcelánboltban, hiszen Magyarország energiaellátása két fő vezetéken áll vagy bukik egy olaj és egy földgázvezetéken. A fizikai és a földrajzi realitás bizony azt diktálja, hogy ezen vezetékek nélkül az ország energiaellátása nem lehetséges. Az amerikaiak a földrajzi realitás és földrajzi valóságot értik, ellentétben az európaiakkal. Ezért én azt szeretném, hogyha holnap ebben is előre tudnánk lépni, hogy Magyarország energiabiztonságának garantálásához szükséges megállapodást, egyetértést sikerülne elérni
– emelte ki a tárcavezető.
Szijjártó Péter arról is beszélt, a gazdasági együttműködés tekintetében már van egy nagy siker, hiszen az idei évben megdől a Magyarországra irányuló amerikai beruházások rekordja egy év alatt.
Az elmúlt 11 évben, amióta a külgazdasági és külügy egy tárcához tartozik, azóta még soha nem jött egy év leforgása alatt annyi beruházás Amerikából Magyarországra, mint idén. Az év hátralévő időszakában is mintegy 100 milliárd forintnyi amerikai beruházás várható
– emlékeztetett, és hozzátette, ezekről a végleges megállapodásokat szeretné, hogyha minél előbb meg tudnák kötni. Az orvostechnika, az informatika, az elektronika terén érkeznek leginkább ezek a beruházások magas hozzáadott értékkel, „tehát fenn tudjuk tartani azt, hogy az amerikaiak továbbra is a harmadik legnagyobb beruházói közösség Magyarországon, ez egy nagy siker” – mondta.
A készülő budapesti békecsúcs, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti csúcstalálkozója kapcsán Szijjártó Péter úgy fogalmazott:
A globális mainstream politika és mainstream média is jól érezhetően azért szurkol, hogy ez a békecsúcs ne jöjjön létre.
Mint mondta, ez két ok miatt van így. Egyrészt, mert nem akarnak békét, a mainstream háborúpárti, ezt mindenki tudja.
Másrészt pedig nyilvánvalóan nekik egy nagyon nehezen megemészthető jelenség lenne az, hogyha erre a békecsúcsra Budapesten kerülne sor Magyarországon, abban az országban, amelyről folyamatosan azt próbálták elhitetni a közvéleménnyel, hogy ez egy elszigetelt ország. Aztán kiderül, hogy nem Magyarország van elszigetelve, hanem az Európai Unió szigetelődött el a világpolitika jelentős szereplőitől. Tehát őket ki kell ábrándítanunk
– jegyezte meg a külügyminiszter. Mint mondta, a békecsúcs megrendezésének lehetősége továbbra sem került a napirendről sem az amerikaiaknál, sem az oroszoknál, ezt mindkét külügyminiszter világossá tette korábban.
Én azt gondolom, hogy ha azok az előkészítő munkák, amelyek most is zajlanak, sikeresek tudnak lenni, akkor itt a közeljövőben Budapestre fog figyelni az egész világ. És ezt nekünk azért is remélni kell, mert a béke egy olyan felszabadító hatással lenne az európai gazdaságra, ami a magyar gazdaság növekedésének egy teljesen új dimenzióját tudná kinyitni
– szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Origónak.