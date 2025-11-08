Hírlevél

Rendkívüli!

Zelenszkij totál megőrült: megint Brüsszelnél lobbizik – hihetetlen, mit akar elérni

Szijjártó Péter: A rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni

Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban.
Trump-Orbán-csúcsSzijjártó Péterrezsicsökkentés

Szijjártó Péter elmondta, a külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az OFAC nevű szervezethez a mentesítésre vonatkozó kérvényeket. 

Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni – jelentette ki Szijjártó Péter Washingtonban
Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni – jelentette ki Szijjártó Péter Washingtonban
Ami pedig a paksi beruházásra vonatkozik: itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik, tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II beruházásnak

– emelte ki a tárcavezető, és megjegyezte, ez azt jelenti, hogy a Paks II beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen. 

 

