Súlyos gondok a fronton: szembeszegültek Zelenszkijjel

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint a paksi atomerőmű bővítése a kulcs a rezsicsökkentés eredményeinek megtartásához + videó

Szijjártó Péter új videót tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben hangsúlyozta: szerencsére Európában is egyre többen megértik már, hogy az egyre növekedő elektromos energia iránti igényt nukleáris energia nélkül nem lehet kielégíteni, így a nukleáris energiával szembeni negatív diszkrimináció is egyre gyengül.
Szijjártó Péter hozzátette: Magyarország ennek az Európai Nukleáris Koalíciónak egy nagyon fontos szereplője. 

Szijjártó Péter szerint a paksi atomerőmű bővítése a kulcs a rezsicsökkentés eredményeinek megtartásához Fotó: AFP

Elértük azt, hogy az európai szabályozások immáron ne hátráltassák a nukleáris beruházásokat. Magyarországon is egy új atomerőmű építésével sikerül elérnünk azt, hogy az ország energiaellátása biztos lábakon álljon és meg tudjuk őrizni az olcsó energiaárakat

– mutatott rá.

A paksi atomerőmű bővítése a kulcs a rezsicsökkentés eredményeinek megtartásához

– zárta gondolatait.

Szijjártó Péter: Magyarország nem cseréli le a biztos energiaellátást a bizonytalanra

A külgazdasági és külügyminiszter tegnap világossá tette, hogy hazánk nem mond le energiabiztonságáról senki kedvéért. Szijjártó Péter szerint nevetséges azt gondolni, hogy Magyarország orosz energiaimportjának leállítása eldöntené a háború kimenetelét.

 

