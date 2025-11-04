Szijjártó Péter szerint a paksi atomerőmű bővítése a kulcs a rezsicsökkentés eredményeinek megtartásához + videó

Szijjártó Péter hozzátette: Magyarország ennek az Európai Nukleáris Koalíciónak egy nagyon fontos szereplője.
Elértük azt, hogy az európai szabályozások immáron ne hátráltassák a nukleáris beruházásokat. Magyarországon is egy új atomerőmű építésével sikerül elérnünk azt, hogy az ország energiaellátása biztos lábakon álljon és meg tudjuk őrizni az olcsó energiaárakat
– mutatott rá.
A paksi atomerőmű bővítése a kulcs a rezsicsökkentés eredményeinek megtartásához
– zárta gondolatait.
Szijjártó Péter: Magyarország nem cseréli le a biztos energiaellátást a bizonytalanra
A külgazdasági és külügyminiszter tegnap világossá tette, hogy hazánk nem mond le energiabiztonságáról senki kedvéért. Szijjártó Péter szerint nevetséges azt gondolni, hogy Magyarország orosz energiaimportjának leállítása eldöntené a háború kimenetelét.