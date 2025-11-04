Szijjártó Péter szerint a paksi atomerőmű bővítése a kulcs a rezsicsökkentés eredményeinek megtartásához + videó

Szijjártó Péter új videót tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben hangsúlyozta: szerencsére Európában is egyre többen megértik már, hogy az egyre növekedő elektromos energia iránti igényt nukleáris energia nélkül nem lehet kielégíteni, így a nukleáris energiával szembeni negatív diszkrimináció is egyre gyengül.

Szijjártó Péter hozzátette: Magyarország ennek az Európai Nukleáris Koalíciónak egy nagyon fontos szereplője. Szijjártó Péter szerint a paksi atomerőmű bővítése a kulcs a rezsicsökkentés eredményeinek megtartásához Fotó: AFP Elértük azt, hogy az európai szabályozások immáron ne hátráltassák a nukleáris beruházásokat. Magyarországon is egy új atomerőmű építésével sikerül elérnünk azt, hogy az ország energiaellátása biztos lábakon álljon és meg tudjuk őrizni az olcsó energiaárakat – mutatott rá. A paksi atomerőmű bővítése a kulcs a rezsicsökkentés eredményeinek megtartásához – zárta gondolatait. Szijjártó Péter: Magyarország nem cseréli le a biztos energiaellátást a bizonytalanra A külgazdasági és külügyminiszter tegnap világossá tette, hogy hazánk nem mond le energiabiztonságáról senki kedvéért. Szijjártó Péter szerint nevetséges azt gondolni, hogy Magyarország orosz energiaimportjának leállítása eldöntené a háború kimenetelét.

