Rendkívüli!

Közel-Kelet

Szijjártó Péter: Ezeréves keresztény államként támogatást adunk minden nehéz helyzetben lévő keresztény közösségnek

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Ezeréves keresztény államként támogatást adunk minden nehéz helyzetben lévő keresztény közösségnek világszerte – írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán megosztott új bejegyzésében.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter ma Bejrútban tárgyalt. A tárcavezető a libanoni kollégájával közös sajtóértekezletén kiemelte, hogy a libanoni keresztény közösségek támogatása és a Közel-Kelet békéjének megőrzése érdekében három fontos döntést hoztak. Az első, hogy miután 63 keresztény templom újjáépítését finanszírozták Libanonban, idén mintegy 200 millió forintot különítettek el a katolikus iskolák oktatási infrastruktúrájának a modernizálására.

Szijjártó Péter: Ezeréves keresztény államként támogatást adunk minden nehéz helyzetben lévő keresztény közösségnek Fotó: Soós Lajos / MTI

Szijjártó Péter a bejegyzésben kifejtette: 

a Közel-Kelet a kereszténység bölcsője, ezért az itt élő keresztények mindig számíthatnak Magyarországra.

