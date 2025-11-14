A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter ma Bejrútban tárgyalt. A tárcavezető a libanoni kollégájával közös sajtóértekezletén kiemelte, hogy a libanoni keresztény közösségek támogatása és a Közel-Kelet békéjének megőrzése érdekében három fontos döntést hoztak. Az első, hogy miután 63 keresztény templom újjáépítését finanszírozták Libanonban, idén mintegy 200 millió forintot különítettek el a katolikus iskolák oktatási infrastruktúrájának a modernizálására.

Szijjártó Péter: Ezeréves keresztény államként támogatást adunk minden nehéz helyzetben lévő keresztény közösségnek Fotó: Soós Lajos / MTI

Szijjártó Péter a bejegyzésben kifejtette: