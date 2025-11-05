Szijjártó Péter: Amikor azt hiszed, hogy nincs lejjebb, akkor jön a Telex címlapja

A külgazdasági és külügyminiszter bemutatta a valóságot. Szijjártó Péter közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Telex hazugságára.
Mint ismert Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar delegáció hamarosan Washingtonba utazik, ahol a miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd. Erről az útról közölt cikket a Telex, azonban hazugságot terjesztettek. Szijjártó Péter erre a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet.
Mint írta:
Amikor azt hiszed, hogy nincs lejjebb, akkor jön a Telex címlapja.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!