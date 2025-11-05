Hírlevél

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Gyönyörű új mezben harcolhatják ki a vb-szereplést Szoboszlaiék – galéria

Szijjártó Péter: Amikor azt hiszed, hogy nincs lejjebb, akkor jön a Telex címlapja

A külgazdasági és külügyminiszter bemutatta a valóságot. Szijjártó Péter közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Telex hazugságára.
fake newsSzijjártó Pétertelex

Mint ismert Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar delegáció hamarosan Washingtonba utazik, ahol a miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd. Erről az útról közölt cikket a Telex, azonban hazugságot terjesztettek. Szijjártó Péter erre a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet. 

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet a Telex hazugságára Forrás: Facebook
Szijjártó Péter felhívta a figyelmet a Telex hazugságára
Forrás: Facebook

Mint írta:

Amikor azt hiszed, hogy nincs lejjebb, akkor jön a Telex címlapja.

 

