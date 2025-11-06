Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett, az amerikai-magyar kapcsolatokról van szó

Szijjártó Péter izlandi bejelentkezése alkalmából elmondta, hogy a találkozó fő témája a gazdasági együttműködés további erősítése lesz.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Mint mondta, a Biden-adminisztráció idején a gazdasági kapcsolatok „gyakorlatilag teljesen összeomlottak”, de Trump hivatalba lépése óta sikerült újraépíteni az együttműködést, és az elmúlt tíz hónapban már kilenc amerikai beruházásról számolhatott be a magyar fél.

Szijjártó Péter javuló adatokról számolt be

Amióta Donald Trump hivatalba lépett, azóta kilenc amerikai vállalati beruházást tudtunk bejelenteni Magyarországon. A holnapi napon véglegesíteni fogjuk a gazdasági együttműködésünk fejlesztéséről szóló megállapodást, amelynek értelmében még az idei esztendőben hét új amerikai vállalati beruházást fogunk tudni bejelenteni”

– emelte ki a külügyminiszter. Ezek összesen százmilliárd forint értékű fejlesztést jelentenek, több száz új munkahelyet teremtve Budapesten és vidéki városokban, olyan ágazatokban, mint az informatika, elektronika és orvostechnika.

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

Ezen beruházások összességében azt jelentik, hogy az idei évben 190 milliárd forintnyi amerikai vállalati beruházás jön Magyarországra. Ez évtizedes rekord. Az elmúlt 11 évben ehhez fogható adat nem volt.”

A külügyminiszter szerint Donald Trump visszatérése a Fehér Házba a magyar-amerikai kapcsolatok egyik legfontosabb fordulópontja, amely újra bizalmat és lendületet hozott a két ország együttműködésébe. A tárcavezető végül kiemelte:

A jó politikai együttműködés, az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök barátsága komoly gazdasági hasznot hoz Magyarországnak. Az idei év rekord lesz a magyar-amerikai gazdasági együttműködés történetében.”

