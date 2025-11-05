Szijjártó Péter új részleteket közölt a magyar-amerikai csúcsról

A külgazdasági és külügyminiszter a magyar–amerikai kapcsolatokról tartott tájékoztatót. Szijjártó Péter a közelgő washingtoni, Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök között esedékes találkozó előtt számolt be a részletekről.

Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Orbán Viktor rövidesen az Egyesült Államokban találkozik Donald Trumppal. Szijjártó Péter ezzel összefüggésben felidézte: Trump tavaly nyerte meg az amerikai elnökválasztást, és januári hivatalba lépésével új fejezet nyílt a magyar–amerikai kapcsolatokban, amelyet a magyar külügyminiszter „aranykornak” nevezett.

Ma egy éve, 2024. november 5-én történt, hogy Donald Trump fölényesen megnyerte az Egyesült Államok elnökválasztási küzdelmét, majd egy átmeneti időszak után, idén január 20-án lépett hivatalba, amivel gyakorlatilag megkezdődött a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok aranykora. Ez egy hatalmas váltás az ezt megelőző négy évhez képest, amikor Washington a liberális kormányzat Biden elnök vezetésével abszolút mértékben ellenségesen viszonyult Magyarországhoz

– emlékeztetett Szijjártó Péter majd elmondta: „Azt hiszem, ennek különböző elemeire még a mai napig is élénken emlékezünk, és ezen emlékek egy jelentős része Pressman nagykövet úr tevékenységéhez kapcsolódik. De emlékezhetünk rá, hogy a Biden adminisztráció abszolút politikai bosszútól vezérelve hozott olyan intézkedéseket, amelyek károsak, veszélyesek voltak Magyarország szempontjából. Emlékezhetünk a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás felmondására. Emlékeztetünk arra, hogy Magyarországot kitették a vízummentes beutazás lehetőségéből. Emlékszünk arra, hogy politikai alapú szankciókat léptettek életbe, illetőleg emlékezhetünk arra is, hogy a Magyarország hosszú távú energiaellátásának biztonsága szempontjából kulcsfontosságú atomerőmű-beruházást Pakson fel kellett függeszteni a korábbi amerikai szankciós intézkedések miatt.”

A tárcavezető hangsúlyozta:

Donald Trump hivatalba lépésével azonban minden megváltozott. Az ellenséges hozzáállás helyett ma Washingtonban, a Fehér Házban barátként tekintenek Magyarországra. Donald Trump számos alkalommal nyilatkozott arról, hogy ő személyesen barátjaként tekint magyar miniszterelnökre. Ennek gyakorlati hatásai máris érezhetőek, hiszen az amerikai kormány Donald Trump vezetésével feloldotta a politikai alapú szankciókat, feloldotta azt a szankciót, amely gátolta a paksi atomerőmű további építését.

Szijjártó Péter kiemelte: az Egyesült Államok visszahelyezte Magyarországot a vízummentes utazási programba, és idén eddig már kilenc jelentős amerikai beruházást jelentettek be hazánkban, mintegy százmilliárd forint értékben.

A holnapi napon útnak indul az a népes delegáció, amely miniszterelnök úr vezetésével hivatalos látogatást tesz az Egyesült Államokban, Washingtonban. Ez lesz a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó a miniszterelnök és Donald Trump között

– szögezte le a tárcavezető.