Szijjártó Péter új részleteket közölt a magyar-amerikai csúcsról

A külgazdasági és külügyminiszter a magyar–amerikai kapcsolatokról tartott tájékoztatót. Szijjártó Péter a közelgő washingtoni, Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök között esedékes találkozó előtt számolt be a részletekről.
Orbán Viktor rövidesen az Egyesült Államokban találkozik Donald Trumppal. Szijjártó Péter ezzel összefüggésben felidézte: Trump tavaly nyerte meg az amerikai elnökválasztást, és januári hivatalba lépésével új fejezet nyílt a magyar–amerikai kapcsolatokban, amelyet a magyar külügyminiszter „aranykornak” nevezett.
Ma egy éve, 2024. november 5-én történt, hogy Donald Trump fölényesen megnyerte az Egyesült Államok elnökválasztási küzdelmét, majd egy átmeneti időszak után, idén január 20-án lépett hivatalba, amivel gyakorlatilag megkezdődött a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok aranykora. Ez egy hatalmas váltás az ezt megelőző négy évhez képest, amikor Washington a liberális kormányzat Biden elnök vezetésével abszolút mértékben ellenségesen viszonyult Magyarországhoz
– emlékeztetett Szijjártó Péter majd elmondta: „Azt hiszem, ennek különböző elemeire még a mai napig is élénken emlékezünk, és ezen emlékek egy jelentős része Pressman nagykövet úr tevékenységéhez kapcsolódik. De emlékezhetünk rá, hogy a Biden adminisztráció abszolút politikai bosszútól vezérelve hozott olyan intézkedéseket, amelyek károsak, veszélyesek voltak Magyarország szempontjából. Emlékezhetünk a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás felmondására. Emlékeztetünk arra, hogy Magyarországot kitették a vízummentes beutazás lehetőségéből. Emlékszünk arra, hogy politikai alapú szankciókat léptettek életbe, illetőleg emlékezhetünk arra is, hogy a Magyarország hosszú távú energiaellátásának biztonsága szempontjából kulcsfontosságú atomerőmű-beruházást Pakson fel kellett függeszteni a korábbi amerikai szankciós intézkedések miatt.”
A tárcavezető hangsúlyozta:
Donald Trump hivatalba lépésével azonban minden megváltozott. Az ellenséges hozzáállás helyett ma Washingtonban, a Fehér Házban barátként tekintenek Magyarországra. Donald Trump számos alkalommal nyilatkozott arról, hogy ő személyesen barátjaként tekint magyar miniszterelnökre. Ennek gyakorlati hatásai máris érezhetőek, hiszen az amerikai kormány Donald Trump vezetésével feloldotta a politikai alapú szankciókat, feloldotta azt a szankciót, amely gátolta a paksi atomerőmű további építését.
Szijjártó Péter kiemelte: az Egyesült Államok visszahelyezte Magyarországot a vízummentes utazási programba, és idén eddig már kilenc jelentős amerikai beruházást jelentettek be hazánkban, mintegy százmilliárd forint értékben.
A holnapi napon útnak indul az a népes delegáció, amely miniszterelnök úr vezetésével hivatalos látogatást tesz az Egyesült Államokban, Washingtonban. Ez lesz a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó a miniszterelnök és Donald Trump között
– szögezte le a tárcavezető.
Szijjártó Péter felidézte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump első hivatalos kétoldalú találkozója még Trump első elnöki ciklusa alatt, 2019-ben valósult meg. Azóta további négyszer találkoztak – ezekre már Trump volt elnökként került sor –, és a felek folyamatos kapcsolatban maradtak. Rendszeresen egyeztettek nagy nemzetközi események alkalmával, például a NATO-csúcson vagy az egyiptomi békekonferencián, valamint gyakran beszéltek telefonon is.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: Donald Trump hivatalba lépése óta ez lesz az első hivatalos kétoldalú találkozó az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között. Hozzátette, az Egyesült Államok tisztelete és baráti hozzáállása Magyarországgal szemben jól látható abból a gesztusból is, hogy a magyar delegációt a Blair House-ban szállásolják el – az USA hivatalos állami vendégházában, közvetlenül a Fehér Ház mellett. Mint mondta, ez egyértelműen az amerikai kormányzat kiemelt megbecsülését jelzi.
Nagy jelentőséget ad a holnaputáni találkozónak az a tény, hogy a globális békepárti többség két fontos vezetője találkozik egymással. Mi három és fél éve, több mint három és fél éve élünk egy olyan háború árnyékában, amelynek következményeivel, súlyos következményeivel, legyen az gazdasági, energetikai, inflációs vagy bármi egyéb humanitárius, nap mint nap találkozunk. Három és fél éve élünk egy olyan háború árnyékában, amelynek lezárására ma a nemzetközi politikában egyedül Donald Trump jelenti a reményt. Mi itt Magyarországon 3,5 éve képviseljük a békepárti álláspontot
– mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: „Három és fél éve támadnak minket elképesztő módon, három és fél éve gyaláznak minket Európában ezért a pozíciónkért, ezért mi különösképpen támogatjuk Donald Trump békeerőfeszítéseit és azt várjuk el az európai politikusoktól, hogy ne aknázzák alá ezeket a béketörekvéseket. A holnaputáni találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetősége hangsúlyos napirendi pontként fog szerepelni.”
Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország készen áll egy budapesti békecsúcs megrendezésére, amennyiben az amerikai–orosz előkészítő tárgyalások eredményesen zárulnak. Hangsúlyozta: hazánk célja, hogy a találkozó az amerikai és az orosz elnök között olyan megállapodással végződjön, amely elősegíti a béke visszatérését Közép-Európába.
Másik fontos eleme lesz a tárgyalások napirendjének egy nagy gazdasági és energia együttműködési csomag létrehozása, amelynek előkészítésén az elmúlt hetekben és hónapokban sokat dolgoztunk, amely előkészítésnek egy fontos állomása volt legutóbbi washingtoni tárgyalásom az Egyesült Államok külügyminiszterével, Marco Rubióval. Ez a nagy gazdasági és energia együttműködési csomag hozzájárul Magyarország hosszú távú energiabiztonságának garantálásához hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság teljesítsesítményét növelő új, modern, sok munkahelyet teremtő beruházások érkeznek az Egyesült Államokból Magyarországra, és megteremtjük ennek a nagy gazdasági és energia együttműködésnek a stabil pénzügyi hátterét is
– húzta alá.
Zárásként Szijjártó Péter technikai részletet is megosztott: a miniszterelnöki delegáció a Wizz Air gépével utazik az Egyesült Államokba, és jelentős létszámú küldöttség vesz részt az úton.
A külügyminiszter elmondta, hogy Orbán Viktort több kormánytag is elkíséri Washingtonba, köztük a nemzetgazdasági, az innovációs, a honvédelmi, az energiaügyi és az építésügyi miniszter. A delegációhoz jelentős vállalatvezetők, több újságíró, valamint kutatóintézetek vezetői is csatlakoznak. A miniszterelnök és Donald Trump tárgyalása mellett a magyar miniszterek és üzleti vezetők külön kétoldalú megbeszéléseket folytatnak amerikai kormányzati és üzleti partnerekkel is.
Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági és energia együttműködési megállapodás. Ez tehát két legfontosabb napirendi pontja miniszterelnök úr és Donald Trump elnök tárgyalásának a pénteki napon Washingtonban a Fehér Házban
– mondta el Szijjártó Péter.