Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését

Miközben Brüsszel évek óta az európai emberek pénzéből finanszírozza az ukrán állam működését, az országban tombol a korrupció, ezért ideje megállítani ezt az őrületet, és be kell szüntetni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.
„Az ukrán állam működését évek óta az európai emberek pénzéből finanszírozza Brüsszel. Eközben Ukrajnában tombol a korrupció, nem csoda, hogy még senki nem látott pontos elszámolást az EU-tól kapott pénzek elköltéséről…” – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

S mindeközben mit akar Brüsszel? Még több pénzt küldeni Ukrajnába, Zelenszkij elnöknek, akinek legszűkebb körében tártak fel a napokban egy nagy korrupciós hálózatot…

 – tette hozzá.

„Itt az ideje megállítani ezt az őrületet, be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését! Amíg mi vagyunk kormányon, addig a magyar emberek biztosak lehetnek benne: a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába! Egy brüsszelita, Ukrajna-szövetséges kormány esetén persze más lenne a helyzet…” – fogalmazott.

