Szijjártó Péter ismét megszólalt az uniós tárgyalásokról – videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban már őrületnek nevezte a brüsszeli folyamatokat, különösen annak fényében, hogy miközben bebizonyosodott az ukrajnai háborús maffia működése, az Európai Unió mégis újabb százmilliárd eurót kíván az országba küldeni az európai adófizetők pénzéből. A külügyminiszteri csúcson döbbenetes érv hangzott el Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán: az ülésen azt mondták, hogy az ukrajnai korrupciós botrány még egy indok arra, hogy az országot felvegyék az Európai Unióba. A miniszter most két új videót is megosztott a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban már őrületnek nevezte a brüsszeli folyamatokat Fotó: AFP

Szijjártó Péter: Ukrajnába nem több pénz kell, hanem elszámolás

Az első videóban Szijjártó Péter hangsúlyozta: Egészen egyszerűen őrület lett úrrá itt Brüsszelen. Úgy tárgyaltunk az Ukrajnának nyújtandó újabb 100 milliárd eurónyi támogatásról, mintha Ukrajnában éppen nem az európai politikatörténet egyik legsúlyosabb korrupciós botránya zajlana.

Azt kezdeményezték, hogy küldjünk még több pénzt, és még több fegyvert Ukrajnába, és vessünk ki újabb szankciókat az energiaszállításokra. És tegyük meg mindezt egy megnyerhetetlen háború miatt.

A miniszter kiemelte: Magyarország nem engedi, hogy a magyar adófizetők pénzét felelőtlenül Kijevbe küldjék, és elszámolást követel az eddigi összegekről.

Nemhogy nem engedjük, hogy a magyarok pénzét elküldjék Ukrajnába, hanem azt követeljük, hogy Ukrajna azonnal számoljon el az eddig kapott európai uniós támogatásokkal. Követeljük, hogy Ukrajna mutassa be, hogy mire költötte az európai emberek pénzét, hogy Ukrajna adjon számot arról, hogy az európai adófizető polgárok pénzéből mennyi vált a korrupciós hálózat áldozatává? Mennyi pénzt vitt el az európai emberek pénzéből a háborús maffia? Mennyi pénzt emésztett föl az európai uniós támogatásokból az a korrupt hatalmi rendszer, ami Ukrajnában működik?

Meccs van: magyarok a szankciófanatikusok ellen

A második videóban a külügyminiszter arról beszélt, hogy Brüsszelben ismét újabb szankciócsomagot készítenek elő. – Alig fogadtuk el a 19. csomagot, szankció fanatikusok már a 20. csomagot akarják összerakni, és világossá tették, hogy ebben az olajszállítások és a nukleáris együttműködés is benne kell, hogy legyen.

Ezek azok a vörös vonalak, amiket mi, a magyar nemzeti kormány soha nem fogjuk engedni átlépni.

Szijjártó Péter szerint ezek az intézkedések súlyos károkat okoznának a magyar családoknak.