Szijjártó Péter újabb videóval jelentkezett a washingtoni útról

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett. Szijjártó Péter megosztott egy újabb videót a Washingtonban tett történelmi látogatásról.
A külgazdasági és külügyminiszter még mindig a washingtoni látogatás hatása alatt van. Szijjártó Péter közösségi oldalára feltöltött egy rövid összefoglaló videót a magyar delegáció sikeres útjáról.
Az Orbán Viktor vezette delegációi történelmi tárgyalásokon van túl, ugyanis Washingtonban egy sor olyan megállapodást sikerült aláírni, amelyek nem csak garantálják a rezsicsökkentést, de új magasságokba emelték a magyar-amerikai kapcsolatokat. Szijjártó Péter a nagy útról most megosztott egy összefoglaló videót is.
