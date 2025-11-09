Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter újabb videóval jelentkezett a washingtoni útról

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett. Szijjártó Péter megosztott egy újabb videót a Washingtonban tett történelmi látogatásról.
Szijjártó PéterEgyesült ÁllamokWashington

A külgazdasági és külügyminiszter még mindig a washingtoni látogatás hatása alatt van. Szijjártó Péter közösségi oldalára feltöltött egy rövid összefoglaló videót a magyar delegáció sikeres útjáról. 

Szijjártó Péter újabb videót osztott meg a sikeres washingtoni útról
Szijjártó Péter újabb videót osztott meg a sikeres washingtoni útról 
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Az Orbán Viktor vezette delegációi történelmi tárgyalásokon van túl, ugyanis Washingtonban egy sor olyan megállapodást sikerült aláírni, amelyek nem csak garantálják a rezsicsökkentést, de új magasságokba emelték a magyar-amerikai kapcsolatokat. Szijjártó Péter a nagy útról most megosztott egy összefoglaló videót is. 

