Szijjártó Péter újabb videóval jelentkezett a washingtoni útról

A külgazdasági és külügyminiszter még mindig a washingtoni látogatás hatása alatt van. Szijjártó Péter közösségi oldalára feltöltött egy rövid összefoglaló videót a magyar delegáció sikeres útjáról.

Szijjártó Péter újabb videót osztott meg a sikeres washingtoni útról

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Az Orbán Viktor vezette delegációi történelmi tárgyalásokon van túl, ugyanis Washingtonban egy sor olyan megállapodást sikerült aláírni, amelyek nem csak garantálják a rezsicsökkentést, de új magasságokba emelték a magyar-amerikai kapcsolatokat. Szijjártó Péter a nagy útról most megosztott egy összefoglaló videót is.