Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Kreml

Putyin leválthatja Lavrovot? Hihetetlenül aljas hisztériakeltés indult el a Nyugaton

Olvasta már?

Orbán Viktor Washingtonba utazott és Melania Trumpot elképesztő megtiszteltetés érte

Washington

Szijjártó Péter már hajnalban mozgásba lendült Washingtonban

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködésben, mivel Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalóasztalhoz ül Washingtonban. A magyar delegációval utazott Szijjártó Péter külügyminiszter is, aki már a kora reggeli órákban bejelentkezett közösségi oldalán. Amíg a város alszik, a miniszter lefut 21 kilométert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
WashingtonSzijjártó PéterTrump-Orbán-csúcs

Ma új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködésben, hiszen tárgyalóasztalhoz ül Orbán Viktor és Donald Trump. A washingtoni-csúcsra számos vezető politikus is elkísérte a magyar miniszterelnököt, köztük Szijjártó Péter is, aki már reggel 7 óra előtt bejelentkezett közösségi oldalán.

Szijjártó Péter egy félmaratonnal készül fel a mai tárgyalássorozatra
Szijjártó Péter egy félmaratonnal készül fel a mai tárgyalássorozatra
Fotó: JONATHAN ERNST / POOL

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtoni idő szerint reggel 6:45-kor posztolt közösségi oldalán, melyben azt írta:

Washington még alszik, úgyhogy a szokásos: félmaraton.

Korábban arról is írtunk, hogy Donald Trump újraválasztása óta a magyar–amerikai kapcsolatok kilőttek. Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!