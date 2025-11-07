Szijjártó Péter már hajnalban mozgásba lendült Washingtonban

Ma új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködésben, mivel Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalóasztalhoz ül Washingtonban. A magyar delegációval utazott Szijjártó Péter külügyminiszter is, aki már a kora reggeli órákban bejelentkezett közösségi oldalán. Amíg a város alszik, a miniszter lefut 21 kilométert.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtoni idő szerint reggel 6:45-kor posztolt közösségi oldalán, melyben azt írta:
Washington még alszik, úgyhogy a szokásos: félmaraton.
Korábban arról is írtunk, hogy Donald Trump újraválasztása óta a magyar–amerikai kapcsolatok kilőttek. Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban.
