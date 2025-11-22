Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Van bőr a képükön: Az EU vezetői átírták Trump béketervét, majd elküldték Washingtonba

Trump-Orbán-csúcs

Szijjártó Péter elárulta, min lepődött meg Washingtonban

5 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hol a Főnök helye? – tette fel a kérdést Washingtonban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter érdekes esetről számolt be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trump-Orbán-csúcsSzijjártó PéterWashington Commander

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök washingtoni találkozóján a diplomáciában megszokottnál jóval emberibb, jóval barátibb gesztusok történtek, aminek mind nagy jelentősége van. Az is, ahogy az elnök maga mellé ültette a miniszterelnököt – mondta el Szijjártó Péter, aki ezzel kapcsolatban egy érdekes történetet is elmesélt. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter találkozója Gebran Basszillal, a Szabad Patrióta Mozgalom pártelnökével Bejrútban 2025. november 14-én (Fotó: MTI/KKM)
Szijjártó Péter érdekes esetről számolt be 
(Fotó: MTI/KKM)

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy miért rohant majdnem a protokolloshoz Washingtonban. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!