Szijjártó Péter Washingtonból: Megvagyunk, mindennel

Washingtonban tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump, ahol a megbeszélések középpontjában az orosz–ukrán háború és az energiaügyek álltak. Az amerikai–magyar csúcstalálkozó lezárultával Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök élőben jelentkezett Washingtonból.

A tárgyalások lezárultáról Szijjártó Péter közösségi oldalán számolt be

Fotó: Facebook

A galériához a külügyminiszter azt írta: „Megvagyunk. Mindennel”