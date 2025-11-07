Szijjártó Péter Washingtonból: Megvagyunk, mindennel

Orbán Viktor a Fehér házban egyeztetett Donald Trumppal. A megbeszélés középpontjában a két ország stratégiai együttműködése állt: Magyarország energiaellátása, a nukleáris energetikai partnerség és az orosz–ukrán háború kérdése is napirenden voltak. Szijjártó Péter közösségi oldalán új galériát osztott meg, melyhez csak annyit írt, hogy mindennel megvannak.
Washingtonban tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump, ahol a megbeszélések középpontjában az orosz–ukrán háború és az energiaügyek álltak. Az amerikai–magyar csúcstalálkozó lezárultával Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök élőben jelentkezett Washingtonból.
A galériához a külügyminiszter azt írta: „Megvagyunk. Mindennel”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!