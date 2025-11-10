Washingtoni csúcs: Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül az álhíreket

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök szoros kapcsolatot ápolnak: barátságuk legújabb bizonyítéka a pénteki washingtoni tárgyalássorozat – írta meg a Handelsblatt. Eközben az álhírterjesztők is munkába álltak, amire Szijjártó Péter reagált.

Az Orbán–Trump-találkozó kapcsán Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak

Fotó: MTI

Ritkán fordul elő, hogy a Fehér Házban tartott csúcstalálkozó ilyen simán zajlik, mint a pénteki magyar–amerikai megbeszélés.

Legyen szó a migrációról vagy Magyarország európai elszigeteltségéről, a felek között egyetértés volt, még az orosz–ukrán háború kérdésében is, ahol eleinte látszólag eltérő állásponton álltak – írja a német lap. Az amerikai elnök hidat épített a magyar kormányfő felé: Donald Trump biztosította Magyarország számára a mentességet az Oroszország elleni olajszankciók alól. Arról is írtunk, hogy a külügyminiszter beszámolt az amerikai–magyar csúcs eredményeiről, következményeiről és kulisszatitkairól is.

Szijjártó Péter külügyminiszter szombaton bejelentette, hogy a kormányfő és Trump megállapodtak a határozatlan idejű mentességben. A magyar miniszterelnök is megerősítette, hogy az ország határozatlan idejű engedélyt kapott az energiaimport terén, mind a Török Áramlat gázvezeték, mind a Barátság kőolajvezeték vonatkozásában.

Az álhírek és a valóság

A Reuters cikke csak ugyanakkor egyéves mentességről beszélt. Szijjártó Péter viszont a közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy

Jönnek az álhírek… Figyeljetek.

A külgazdasági és külügyminiszter helyretette az álhírgyártókat, és egyértelművé tette: a szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára, aki mást mond, nem volt ott a tárgyaláson. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni.