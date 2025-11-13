Szijjártó Péter: Új európai szövetség formálódik a háború és a migráció ellen

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közölte, hogy Bulgária meghatározó szereplője annak az európai szövetségnek, amely a háborúval és a migrációval szemben foglal állást. A tárcavezető Rumen Radev bolgár elnökkel egyeztetett a közös álláspontok összehangolásáról és megerősítéséről.

Szijjártó Péter csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: „Kiemelt jelentőséggel bír, hogy Európában létrejött a háború- és migrációellenes politikusok szövetsége, amelynek nagyon fontos tagja Bulgária.” Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka) Rumen Radevvel, Bulgária elnökével a mai napon egyeztettem a közös álláspontokról – emelte ki bejgyzésében a külügyminiszter.

