szuperbaktérium

Halálos szuperbaktériumok terjednek az ukrán fronton

53 perce
Olvasási idő: 6 perc
Olyan fenyegetés bontakozik ki Ukrajnában, amely túlmutat a háború pusztításán: antibiotikum-rezisztens szuperbaktériumok terjednek a frontokon és a kórházakban – és szakértők szerint hamarosan egész Európára súlyos veszélyt jelenthetnek.
szuperbaktériumukrán frontveszélyháborúEurópa

Szuperbaktériumok fenyegetnek. Henry Skinner, az AMR Action Fund vezérigazgatója arra figyelmeztet: Ukrajna megmutatja, milyen lehet a világ egy működő antibiotikumok nélküli korszakban. 

Szuperbaktérium
Henry Skinner, az AMR Action Fund vezérigazgatója (Forrás: Képernyőkép)

A harctéren megsérült katonák és a menekülő civilek körében sorra bukkannak fel olyan fertőzések, amelyekre alig hat bármilyen gyógyszer, írja az Innovation News Network.

Kezelhetetlen fertőzések a frontvonalon

A Szumi Állami Egyetem kutatói döbbenetes adatokat hoztak nyilvánosságra: az általuk vizsgált fertőzések 85 százalékát olyan baktériumok okozták, amelyek többféle antibiotikummal szemben ellenállóak. A leggyakoribb kórokozó az Acinetobacter baumannii, a WHO által „kritikus fenyegetésnek” minősített baktérium. 2024-ben pedig megjelent egy még veszélyesebb kórokozó is: a hipervirulens, minden létező antibiotikummal szemben ellenálló Klebsiella pneumoniae. 

Ez gyakorlatilag kezelhetetlen.

A fertőzések már most ölnek – és hamarosan átterjedhetnek Európára

A szakértők egyértelműen fogalmaznak: ezek az agresszív baktériumtörzsek nem maradnak Ukrajnában. A sebesültek, menekültek és egészségügyi ellátórendszerek közti átjárás miatt a fertőzés elkerülhetetlenül megjelenik Európa más országaiban is.

Skinner szerint Európa védekezőképessége megrendülhet.

Az antibiotikumok elvesztése Európa biztonságának egyik rejtett gyenge pontja.

Ez pedig nemcsak egészségügyi, hanem nemzetbiztonsági kockázat is.

ZAPORIZHIA REGION, UKRAINE - FEBRUARY 11: A view inside a military hospital in Zaporizhia region, Ukraine on February 11, 2025. The Zaporizhzhia nuclear power plant on the verge of shutdown after the Russian attack. The plant is currently receiving power from a single line, creating the risk of a complete blackout. The ministry has stated that energy engineers are prepared to repair the damaged line, but the work can only be carried out safely. Jose Colon / Anadolu (Photo by JOSE COLON / Anadolu via AFP)
Egy katonai kórház a Zaporizzsjai régióban, Ukrajnában (Fotó: Anadolu/AFP/Jose Colon)

Lassú diagnosztika a háborúban és sokszor a békében is

A fronton általában órákon – vagy napokon – múlik a katonák élete. Ehhez képest a kórházakban használt laborvizsgálatok gyakran túl lassúak ahhoz, hogy időben kimutassák, milyen baktérium okozza a fertőzést és milyen gyógyszer hat még rá.

Bár a modern, azonnali eredményt adó diagnosztikai eszközök elérhetők lennének Európában, a legtöbb ország mégsem használja őket széles körben.

A szuperbaktériumok ellen új antibiotikumok kellenek – de a gyógyszergyárak nem érdekeltek benne

Miközben a szuperbaktériumok egyre több áldozatot követelnek, az új antibiotikumok fejlesztése világszerte akadozik. Több olyan készítményt – például a sulbactam/durlobactamot – amely hatékony lenne az ukrán fronton tomboló fertőzések ellen, még be sem nyújtottak európai engedélyezésre.

Ennek oka prózai: az antibiotikumok fejlesztése több mint 1 milliárd dollár, miközben egy új gyógyszer éves bevétele átlagosan 16 millió dollár.

Skinner szerint ez fenntarthatatlan, és a jelenlegi, szinte teljesen leállt innováció súlyosan veszélyezteti Európát.

WHO: összeomlóban az antibiotikum-fejlesztés

A WHO friss jelentése szerint az új antibakteriális gyógyszerek száma évről évre csökken: 2023-ban még 97 volt, 2025-re már csak 90.

Skinner szerint, ha Európa most nem lép, akkor a kontinens egészségügyi rendszerei éveken belül szembetalálják magukat egy olyan járvánnyal, amelyet nem lehet megfékezni.

A szuperbaktériumok megállítása a fronton még lehetséges lenne – de ehhez új antibiotikumokra, gyorsabb diagnosztikára és hatalmas befektetésekre lenne szükség.

