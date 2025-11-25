Masszív támadás történt: lángokban áll Kijev – videó

A helyi hatóságok szerint Kijevben a támadás során legalább négy ember meghalt, további nyolc pedig megsebesült. Az áldozatok és a károk teljes mértéke még vizsgálat alatt áll.

Óriási támadás érte Kijevet (Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)

Az éjszaka folyamán a Légierő országos rakétaveszélyt hirdetett, miután MiG–31-es bombázók felszállását észlelték orosz repülőterekről. Órákkal később, miközben a mentőcsapatok még mindig tüzeket oltottak és az éjszakai támadás áldozatait keresték, újabb MiG–31-esek miatt történt riasztás.

A Kyiv Independent újságírói szerint először körülbelül hajnali 1 órakor hallottak hangos robbanásokat Kijevben, majd a következő órában ismételten. A hatóságok ballisztikus rakétaveszélyre figyelmeztettek Kijevben, és közölték, hogy a város légvédelme működik.

A Pecserszki kerületben több többszintes lakóépület megrongálódott és kigyulladt – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

Korábban a Kyiv Independent újságírói dróntevékenységet jelentettek a környéken.

This was a regular civilian apartment building in Kyiv, right next to mine.



Tonight it was hit by Russia with the only reason to make life of people miserable. At least one person killed as of now. pic.twitter.com/c7HfiLz56L — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) November 25, 2025

Az egyik célpont egy 22 emeletes lakóház volt, amely több szinten is károkat szenvedett. A Dnyiprovszkij kerületben egy kilencemeletes lakóépület is kigyulladt, sérüléseket okozva és sürgősségi mentési műveleteket indítva. Két ember meghalt, köztük egy 86 éves nő. A helyszínen a tüzet lokalizálták, de a mentők még mindig további, esetleg a romok alatt rekedt áldozatokat keresnek – közölte Ukrajna Katasztrófavédelmi Szolgálata.

A város újabb légiriadóra ébredt, mivel a Légierő arra figyelmeztetett, hogy Kinzsal hiperszonikus rakéták tartanak Kijev felé. Reggelre Klicsko arról számolt be, hogy egy épület amely nem lakott, megrongálódott a Szvjatosinszkij kerületben, és elképzelhető, hogy emberek rekedtek a romok alatt. A mentőszolgálatok a helyszínre tartanak

– mondta.

💔As of the morning 25 November, 2 people have died in the Kyiv, and 7 more were injured.



russian army hit a 22-story building in the Pechersky district and a 9-story building in the Dnipro district. pic.twitter.com/t7excHRjAd — Center for Countering Disinformation (@CforCD) November 25, 2025

A Szvjatosinszkij kerületet ért reggeli csapásban legalább négy ember meghalt, három másik pedig megsebesült – közölte Tkacsenko.

A fővároson kívül a támadás lakóházakat és lakásokat ért Kijev megyében, amely miatt sürgős evakuálásokat hajtottak végre. Biała Cerkva városában négy ház „teljesen megsemmisült” – jelentette a Katasztrófavédelem. Egy 14 éves gyermek megsérült.