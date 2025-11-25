Hírlevél

Ukrajna

Masszív támadás történt: lángokban áll Kijev – videó

Oroszország nagyszabású támadást indított Kijev és más ukrán városok ellen november 25-én, Shahed drónokkal és Kinzsal ballisztikus rakétákkal célozva kritikus infrastruktúrát és lakónegyedeket. Ukrajna Energiaügyi Minisztériuma az éjszakai orosz csapást „masszív, kombinált támadásnak nevezte, amely energia-infrastruktúra létesítmények ellen történt.”
Ukrajnatámadásorosz-ukrán háborúKijev

A helyi hatóságok szerint Kijevben a támadás során legalább négy ember meghalt, további nyolc pedig megsebesült. Az áldozatok és a károk teljes mértéke még vizsgálat alatt áll.

Óriási támadás érte Kijevet (Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)
Az éjszaka folyamán a Légierő országos rakétaveszélyt hirdetett, miután MiG–31-es bombázók felszállását észlelték orosz repülőterekről. Órákkal később, miközben a mentőcsapatok még mindig tüzeket oltottak és az éjszakai támadás áldozatait keresték, újabb MiG–31-esek miatt történt riasztás.

A Kyiv Independent újságírói szerint először körülbelül hajnali 1 órakor hallottak hangos robbanásokat Kijevben, majd a következő órában ismételten. A hatóságok ballisztikus rakétaveszélyre figyelmeztettek Kijevben, és közölték, hogy a város légvédelme működik.

A Pecserszki kerületben több többszintes lakóépület megrongálódott és kigyulladt – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere. 

Korábban a Kyiv Independent újságírói dróntevékenységet jelentettek a környéken.

Az egyik célpont egy 22 emeletes lakóház volt, amely több szinten is károkat szenvedett. A Dnyiprovszkij kerületben egy kilencemeletes lakóépület is kigyulladt, sérüléseket okozva és sürgősségi mentési műveleteket indítva. Két ember meghalt, köztük egy 86 éves nő. A helyszínen a tüzet lokalizálták, de a mentők még mindig további, esetleg a romok alatt rekedt áldozatokat keresnek – közölte Ukrajna Katasztrófavédelmi Szolgálata.

A város újabb légiriadóra ébredt, mivel a Légierő arra figyelmeztetett, hogy Kinzsal hiperszonikus rakéták tartanak Kijev felé. Reggelre Klicsko arról számolt be, hogy egy épület amely nem lakott, megrongálódott a Szvjatosinszkij kerületben, és elképzelhető, hogy emberek rekedtek a romok alatt. A mentőszolgálatok a helyszínre tartanak

 – mondta.

A Szvjatosinszkij kerületet ért reggeli csapásban legalább négy ember meghalt, három másik pedig megsebesült – közölte Tkacsenko.

A fővároson kívül a támadás lakóházakat és lakásokat ért Kijev megyében, amely miatt sürgős evakuálásokat hajtottak végre. Biała Cerkva városában négy ház „teljesen megsemmisült” – jelentette a Katasztrófavédelem. Egy 14 éves gyermek megsérült.

Rakéta- és dróntevékenységet jelentettek más régiókban is, köztük Zaporizzsjában és Harkiv megyében.

A Légierő szerint egy orosz drón valószínűleg átrepülte a román határt a támadás során.

Oroszország rendszeresen indít tömegtámadásokat ukrán városok ellen. Az elmúlt hónapokban Moszkva felerősítette az energia-infrastruktúrát célzó támadásokat, hogy újabb súlyos télbe taszítsa Ukrajnát.

 

 

Orosz-ukrán háború
