Olvasta már?

Kimondta a szakember: öngyilkos lett Kaszás Nikolett – videó

Halottak, eltűnések, internetleállás – az EU szerint elfajult a helyzet Tanzániában!

Az Európai Unió felszólítja a tanzániai hatóságokat, hogy tanúsítsanak maximális önmérsékletet az emberéletek megóvása érdekében - jelentette ki az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő vasárnap arra reagálva, hogy halálos áldozatai is vannak a tanzániai választások utáni zavargásoknak, amelyek ellen a rendőrségnek is fel kellett lépnie.
többpártrendszerTanzániaKaja Kallasközlemény

Az Európai Unió nevében kiadott közleményében Kaja Kallas kijelentette: az EU-t komoly aggodalommal töltik el a választás napján bekövetkezett, és azóta is tartó események, köztük az erőszak alkalmazása, az internet leállítása, valamint egyes helyeken a választási folyamatot érintő szabálytalanságairól szóló beszámolók.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Fotó: AFP

 

A halálesetekről és a jelentős sérülésekről szóló megbízható jelentések rendkívül aggodalomra adnak okot

 – fogalmazott Kallas, majd hozzátette: a jelentések a választások előtti időszakban tapasztalt egyenlőtlen versenyfeltételekről, emberrablásokról és eltűnésekről, valamint a polgári és demokratikus teret korlátozó erőszakról szóltak.

Kijelentette: az EU felszólít minden őrizetbe vett politikus szabadon bocsátására, a letartóztatottak esetében szilárd jogi alapokon nyugvó, átlátható és tisztességes tárgyalások lefolytatására, valamint az emberrablások, eltűnések és az erőszak minden bejelentett esetének gyors és alapos kivizsgálására.

 

Az EU biztatja Tanzánia kormányát, hogy folytassa erőfeszítéseit a teljes körű többpártrendszer megvalósítása érdekében, és folytasson nyílt és befogadó párbeszédet minden érdekelt féllel, különösen az ellenzéki pártokkal és a civil társadalommal a megbékélés érdekében

 – tette hozzá közleményében az uniós diplomácia vezetője.

