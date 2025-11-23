A brit miniszterelnök, Keir Starmer aktívan lobbizik Lengyelországnál annak érdekében, hogy a több milliárd eurós „Orka” tengeralattjáró-beszerzési program szerződését a svéd Saab vállalat kapja meg. A beszerzés célja a lengyel haditengerészet korszerűsítése és a NATO-kapcsolatok erősítése az orosz-lengyel feszültségek fokozódása közepette. A Reuters értesülései szerint Starmer és a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson egy közös támogató levelet is aláírtak, amelyet a Saab végső ajánlatához csatoltak.

Keir Starmer brit miniszterelnök erőteljesen próbálja meggyőzni Lengyelországot arról, hogy a több milliárd eurós „Orka” tengeralattjáró-beszerzési program megrendelését a svéd Saab kapja. Európa már a tengeren is háborús készenlétben (Fotó: LEON NEAL / POOL)

A dokumentum célja az volt, hogy megerősítse a két ország politikai elkötelezettségét, és hangsúlyozza: a svéd tengeralattjárók hozzájárulnának a Balti-tenger térségének biztonságához.

A Saab szóvivője ezzel összefüggésben kiemelte, hogy a vállalat tengeralattjárói kifejezetten a Balti-tenger sajátos viszonyaihoz készülnek, ugyanakkor az Egyesült Királyság álláspontjára vonatkozó kérdéseket a brit hatóságokhoz irányította – írja a lap.

Az „Orka” program döntése várhatóan hamarosan megszületik, és a svéd ajánlat a német és olasz versenytársakéval együtt az egyik legesélyesebbnek számít. Mindhárom ország NATO- és EU-partner, így a beszerzés nemcsak katonai, hanem diplomáciai jelentőséggel is bír.

A háttérben ugyanakkor egyre erősebb politikai versengés zajlik az európai védelmi ipari megrendelésekért: a kontinens országai az orosz fenyegetés növekedése miatt sorra növelik katonai kiadásaikat, ami rendkívül értékessé teszi a több milliárd eurós fegyverzeti szerződéseket.

A brit kormány számára az ügy egyszerre gazdasági és geopolitikai kérdés. Starmer célja, hogy az Egyesült Királyság minél nagyobb részt vállaljon az európai védelmi beszerzésekből, erősítse az ipart és új munkahelyeket hozzon létre. A Babcock részvétele ebben kulcsszerepet játszhatna, hiszen a brit védelmi szektor komoly bevételhez juthatna.

Ugyanakkor az ajánlat mögött erős politikai üzenet is áll: a brit-svéd együttműködés növelné a NATO keleti szárnyának biztonsági képességeit, miközben azt is jelzi, hogy London továbbra is aktív szereplő kíván maradni Európa biztonságpolitikájában.

Mindezek ellenére a döntés végső soron Varsó kezében van. Lengyelország olyan partnert keres, aki hosszú távon megbízható, technológiailag fejlett rendszereket tud biztosítani, és jelentősen növeli az ország haditengerészeti kapacitásait. A svéd ajánlat versenyben van, de erős kihívói Németország és Olaszország, amelyek szintén komoly politikai és ipari háttérrel rendelkeznek.