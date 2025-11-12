Ezek voltak a legnagyobb terrortámadások Európában

Majdnem egy évvel a magdeburgi karácsonyi vásáron elkövetett halálos gázolás után hétfőn megkezdődött a per Taleb A. ellen.

Taleb Jawad al-Abdulmohsen szaúdi vádlott egy golyóálló üvegketrecben a magdeburgi ideiglenes tárgyalóteremben (Fotó: AFP/ Ronny Hartmann)

Az 50 éves férfi a tárgyaláson elismerte, hogy ő ült a volánnál, ám zavartan beszélt, és semmiféle megbánást nem mutatott.

Tavaly december 20-án a férfi egy bérautóval hajtott a tömegbe, 48 kilométer/órás sebességgel száguldva át a karácsonyi vásáron. A gázolás során több embert elütött, az eset sokakban idézte fel a 2016-os nizzai merényletet.

Terrortámadások Európa-szerte

A kontinens történetének legtöbb áldozatot követelő terrortámadása 2004. március 11-én történt Madridban. Tíz bomba robbant a spanyol főváros vasútállomásain, 192 ember életét oltva ki, és több mint 1800-at megsebesítve.

Los terroristas colocaron 10 artefactos explosivos en cuatro trenes de cercanías de Madrid. Murieron 191 personas y más de 1.800 resultaron heridas. Se cumple el 20 aniversario de aquel 11M de 2004. Así reconstruyó @informesemanal la tragedia 👉 https://t.co/PY7sAkaoC0 #11Marzo pic.twitter.com/xYUwjNs13W — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) March 11, 2024

A merényletsorozatot az al-Kaida terrorszervezethez köthető csoport hajtotta végre. A kitervelő, a marokkói Jamal Zougam életfogytiglani börtönbüntetését tölti, és 2044 előtt biztosan nem szabadulhat.A támadás Európa számára fordulópontot jelentett: a kontinens ekkor szembesült először az iszlamista terrorizmus valóságával.

Párizs, 2015 – a Charlie Hebdo és a Bataclan vérengzése

2015. január 7-én a Kouachi testvérek megtámadták a Charlie Hebdo szerkesztőségét, miután a lap korábban Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrákat közölt. A fegyveresek 12 embert öltek meg, köztük neves karikaturistákat és rendőröket.

Néhány hónappal később, november 13-án újabb sokkoló terrorsorozat rázta meg a francia fővárost. A Stade de France stadionnál, éttermekben és a Bataclan koncertteremben összehangolt támadásokat hajtottak végre iszlamista merénylők.

A mészárlásban 130 ember halt meg, több mint 400-an megsebesültek. A támadók az Iszlám Állam nevében cselekedtek, és tetteikkel örökre megváltoztatták Franciaország biztonságérzetét.

Nizza, 2016 – a nemzeti ünnep véres éjszakája

A nizzai merénylet 2016. július 14-én, Franciaország nemzeti ünnepén történt. A tunéziai származású Mohamed Lahouaiej-Bouhlel teherautóval hajtott bele a tengerparton sétáló tömegbe, miközben több tízezren nézték a tűzijátékot.

Truck ploughs through large group of people in Nice during #BastilleDay terror attack https://t.co/wTZsrWtzAA pic.twitter.com/VnLCN1AWMF — Daily Mail (@DailyMail) July 15, 2016

A támadásban 86 ember halt meg, köztük több gyerek is.

Az Iszlám Állam magára vállalta a merényletet, bár a nyomozás szerint az elkövető nem állt közvetlen kapcsolatban a terrorszervezettel.