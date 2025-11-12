Ezek voltak a legnagyobb terrortámadások Európában

Majdnem egy évvel a magdeburgi karácsonyi vásáron elkövetett halálos gázolás után hétfőn megkezdődött a per Taleb A. ellen.
Az 50 éves férfi a tárgyaláson elismerte, hogy ő ült a volánnál, ám zavartan beszélt, és semmiféle megbánást nem mutatott.
Tavaly december 20-án a férfi egy bérautóval hajtott a tömegbe, 48 kilométer/órás sebességgel száguldva át a karácsonyi vásáron. A gázolás során több embert elütött, az eset sokakban idézte fel a 2016-os nizzai merényletet.
Terrortámadások Európa-szerte
A kontinens történetének legtöbb áldozatot követelő terrortámadása 2004. március 11-én történt Madridban. Tíz bomba robbant a spanyol főváros vasútállomásain, 192 ember életét oltva ki, és több mint 1800-at megsebesítve.
A merényletsorozatot az al-Kaida terrorszervezethez köthető csoport hajtotta végre. A kitervelő, a marokkói Jamal Zougam életfogytiglani börtönbüntetését tölti, és 2044 előtt biztosan nem szabadulhat.A támadás Európa számára fordulópontot jelentett: a kontinens ekkor szembesült először az iszlamista terrorizmus valóságával.
Párizs, 2015 – a Charlie Hebdo és a Bataclan vérengzése
2015. január 7-én a Kouachi testvérek megtámadták a Charlie Hebdo szerkesztőségét, miután a lap korábban Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrákat közölt. A fegyveresek 12 embert öltek meg, köztük neves karikaturistákat és rendőröket.
Néhány hónappal később, november 13-án újabb sokkoló terrorsorozat rázta meg a francia fővárost. A Stade de France stadionnál, éttermekben és a Bataclan koncertteremben összehangolt támadásokat hajtottak végre iszlamista merénylők.
A mészárlásban 130 ember halt meg, több mint 400-an megsebesültek. A támadók az Iszlám Állam nevében cselekedtek, és tetteikkel örökre megváltoztatták Franciaország biztonságérzetét.
Nizza, 2016 – a nemzeti ünnep véres éjszakája
A nizzai merénylet 2016. július 14-én, Franciaország nemzeti ünnepén történt. A tunéziai származású Mohamed Lahouaiej-Bouhlel teherautóval hajtott bele a tengerparton sétáló tömegbe, miközben több tízezren nézték a tűzijátékot.
A támadásban 86 ember halt meg, köztük több gyerek is.
Az Iszlám Állam magára vállalta a merényletet, bár a nyomozás szerint az elkövető nem állt közvetlen kapcsolatban a terrorszervezettel.
Manchester, 2017 – koncert után csaptak le
2017. május 22-én a brit Manchester Arenában Ariana Grande koncertje után robbant bomba. A 22 éves Salman Abedi líbiai származású brit állampolgár robbanószerkezetet hozott működésbe a kijáratnál, amikor a közönség távozott.
A támadásban 22 ember vesztette életét, köztük hét gyerek. Ez volt az Egyesült Királyság egyik legmegrázóbb terrortámadása.
Solingen, 2024 – újabb késes támadás Németországban
Tavaly augusztusban a nyugat-németországi Solingen városában, egy helyi fesztiválon késes támadás történt. Az elkövető három embert megölt és nyolcat megsebesített. A szövetségi ügyészség szerint a férfi az Iszlám Állam ideológiáját követte, és tudatosan nem muszlim áldozatokat keresett.
A német hatóságok terrortámadásként kezelik az esetet.
Félelem és feszültség Európában
A magdeburgi gázoló pere újra ráirányította a figyelmet arra, hogy az iszlamista indíttatású támadások továbbra is valós fenyegetést jelentenek Európában. Bár a hatóságok szigorították a biztonsági intézkedéseket, a radikalizáció és a magányos elkövetők által okozott veszély nem tűnt el.
Az elmúlt két évtized véres támadásai emlékeztetnek arra, hogy Európa békéje és biztonsága ma sem magától értetődő.