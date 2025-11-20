Hírlevél

Magyar Péter pártja támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós pénzügyi támogatáshoz jussanak. Ezt bizonyítja, hogy képviselőjük, Lakos Eszter, ma megszavazta a legújabb uniós védelmi ipari csomagot. A javaslatcsomag több uniós pénzeszközt, köztük az Európai Védelmi Alapot és a Horizont Európa kutatás-fejlesztési keretprogram egyes részeit nyitná meg Ukrajna számára. Így ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket. Ez elfogadhatatlan – a Tisza Párttal szemben mi nem engedjük, hogy a magyarok pénze ukrán aranyvécékben landoljon.
Tisza PártLakos EszterHorizont EurópaUkrajnaMagyar Péterkutatás-fejlesztés

Az Európai Parlament Ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottsága ma szavazott a védelmi ipari beruházási csomagról. A javaslat értelmében Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, többek között az Európai Védelmi Alaphoz, illetve a Horizont Európa kutatás-fejlesztési keretprogram egyes részeihez. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket.

A Tisza Párt Ukrajnába küldené a magyar emberek pénzét
A Tisza Párt Ukrajnába küldené a magyar emberek pénzét Fotó: AFP

Ez egy veszélyes, háborúpárti javaslat, ami Ukrajnát európai szintű védelmi jogosultságokhoz juttatná. 

Továbbá ukrán szereplők hozzáférhetnének érzékeny európai védelmi technológiákhoz és fejlesztésekhez is. Ez, különösen az elmúlt hetekben nyilvánosságra került ukrán korrupciós botrány kapcsán, teljességgel elfogadhatatlan.

Magyar Péter EP-képviselője, Lakos Eszter, ezt a javaslatot megszavazta. Ma újfent bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt teljes mellszélességgel támogatja, hogy a magyar és európai adófizetők pénze az ukrán frontra és aranyvécékbe folyjon el. Ukrán póló, ukrán fejlesztésű applikáció, brüsszeli program – ez az ajánlatuk.

Ezzel szemben mi, a Fidesz-KDNP EP-képviselői a mai szavazáson is elutasítottuk ezt a javaslatot. 

Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék és kiállunk a béke mellett. Ez is az áprilisi választás tétje

 – írták.

