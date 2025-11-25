Történelmi csúcson az FPÖ támogatottsága

Az elhibázott baloldali politika megtette a hatását Ausztriában. A friss felmérések szerint az FPÖ támogatottsága történelmi csúcsot döntött és negyven százalék fölött áll – írja az Exxpress.

Az FPÖ sikere nem meglepő a migrációs krízis fényében

Fotó: ALEX HALADA / APA-PictureDesk

Egy évvel az előző tartományi választások után egy új közvélemény-kutatás politikai földrengést hozott, miután az FPÖ jelenleg a szavazatok 42 százalékát kapná – ami hét százalékpontos növekedést jelent a választás éjszakájához képest. Míg az FPÖ teret nyert, a két hagyományos párt történelmi összeomlást szenvedett el: az ÖVP mindössze 18 százalékot, az SPÖ pedig 15 százalékot szerzett. Mindkét párt jelentős veszteségeket szenvedett el az előző választásokhoz képest; az ÖVP esetében ez kilenc, az SPÖ esetében pedig közel hat százalékos visszaesést mértek.

A szövetségi kormánynak tehát van mitől tartani, hiszen népszerűségük lényegében a választások óta folyamatosan zuhan.

Ennek egyik oka feltehetőleg a migrációs válság és azzal párhuzamosan érkező bűnözés problémája. A karácsony közeledtével az egész kontinensen nyilvánvalóvá vált, hogy a tíz évvel ezelőtti migránsválság nem megfelelő kezelése milyen hosszútávú következményekkel járt. Európa nagyvárosaiban ma már másképp ünnepelnek, hiszen nincs olyan karácsonyi ünnepség, amelynél nem kellene biztonsági szempotokat is figyelembe venni.

Az FPÖ profitál a helyzetből

Zsigmond Barna Pál államtitkár Petra Steger, az FPÖ európai parlamenti képviselőjének meghívására nemrég Bécsbe látogatott, hogy a helyszínen tájékozódjon a tömeges bevándorlás következményeiről. A Favoriten negyedben tett séta során világossá vált: a környék mára elvesztette hagyományos osztrák arculatát, arab éttermek, keleti piacok és bevándorlói hátterű bandák uralják az utcákat.

Olyan politikusaink voltak, akik nem védték meg az osztrák állampolgárokat. Azt gondolták, hogy az illegális tömeges bevándorlás jó dolog. Egy párhuzamos univerzumban élnek, nem állítják meg a migrációt, és mindazt, amit itt látunk, hagyták megtörténni. És ez nagyon szomorú látvány. Bécsben születtem és nőttem fel, 15 éve vagyok politikailag aktív itt, és borzasztó látni, mi lett Bécsből az elmúlt tíz évben, különösen mostanában

– mutatott rá a városban zajló változásokra Petra Steger Zsigmond Barna Pálnak.