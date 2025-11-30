Fordulat jöhet a háborúban – különös részletek szivárogtak ki az ukrán tárgyalásokról

A találkozón Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner vesz részt, hogy tovább tárgyalják a Trump által javasolt béketerv részleteit – írja az ABC.
A találkozó célja, hogy folytassák a genfi tárgyalásokat, és kidolgozzák a múlt héten elért megállapodás fennmaradó részleteit.
„A genfi megállapodáson alapuló párbeszéd folytatódik. A diplomácia továbbra is aktív. Az amerikai fél konstruktív hozzáállást tanúsít, és a következő napokban megvalósítható, hogy kidolgozzák a lépéseket, amelyekkel méltóságteljesen véget lehet vetni a háborúnak” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akit a Fox News idézett. Az ukrán delegációt Rustin Uterov vezeti, de a tárgyalásokon jelen lesz Andrij Hnatov vezérkari főnök, Andrij Szibiha külügyminiszter is.
Pénteken, közvetlenül a floridai egyeztetések előtt Andrij Jermak lemondott, miután Jermak otthonát átkutatták a korrupcióellenes nyomozók, miután az energiaágazatban történt sikkasztási botrány 100 millió dolláros kenőpénz-ügye hatalmas botrányt okozott. Jermak korábban az ország vezető tárgyalója volt az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseken.
Mindeközben Rubio alig egy hete Genfben találkozott Jermakkal, ahol mindkét fél pozitívnak értékelte a felülvizsgált béketerv kidolgozását.
Az eredeti javaslat előírta volna a Donbász teljes átadását Oroszországnak, korlátozta volna az ukrán hadsereg méretét, megakadályozta volna az ország NATO-csatlakozását, valamint 100 napon belüli választások megtartását írta elő.
A részletek azonban azóta változtak, a keret módosításáról pontos információk még nem ismertek.
Trump kedden bejelentette, hogy Witkoffot, és esetleg Kushnert is Moszkvába küldi, hogy Putyinnal tárgyalják meg a tervet.
Eszerint Witkoff várhatóan már jövő héten Moszkvába utazik, hogy megvitassa a frissített békerendszert, amely állítólag 19 pontból áll az eredeti 28 helyett.
A Fox News arra is felhívta a figyelmet, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelezte, hogy Moszkva elutasíthatja a Fehér Ház legújabb ukrajnai békeegyezmény-tervezetét, ha az nem tartja tiszteletben az augusztusi alaszkai csúcstalálkozón Trump és Vlagyimir Putyin között létrejött megállapodások szellemiségét és megállapodásait.