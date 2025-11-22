Házhoz megy a pofonért: Zelenszkij megszólalt a béketerv kapcsán – ez nem fog Trumpnak tetszeni

Donald Trump beavatkozott Európa egyik jelenleg zajló legérzékenyebb tárgyalásába, és ezzel akár akadályozhatja azokat a törekvéseket, amelyek Ukrajna finanszírozását segítenék az Oroszország elleni harc folytatásához. Ezen kesereg a brüsszeli Politico. A háborúpárti elit folytatná a vérontást, s kockáztatná a világháborút, míg az amerikai elnök békét teremtene.
Az Európai Unió illetékesei hónapok óta próbálnak — eddig eredménytelenül — megoldást találni arra, miként lehetne a nagyrészt Belgiumban zárolt, mintegy 140 milliárd eurónyi orosz állami vagyonból támogatni Ukrajna háborús erőfeszítéseit. A pénzre nagy szükség lenne, mert Ukrajna jövő év elején forráshiánnyal nézhet szembe – írja a Politico.
A brüsszeli tárgyalások rendkívül érzékeny szakaszban vannak — közölték diplomaták —, mivel a vezető tisztviselők olyan jogi szöveget próbálnak kialakítani, amely lehetővé tenné a befagyasztott vagyon felhasználását az Ukrajnának nyújtott hitelhez. Az Egyesült Államok új, 28 pontos tűzszüneti terve azonban egy alternatív javaslatot tartalmaz: ugyanazon eszközöket amerikai vezetésű újjáépítési programokhoz használnák a fegyvernyugvás után. A dokumentum szerint az USA a tevékenységből származó profit 50 százalékát kapná.
Zelenszkij nem támogatta Trump béketervét
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy az új Trump-terv Ukrajnát történelme egyik legnehezebb helyzete elé állítja: választás elé a „méltóság” elvesztése és „egy kulcsfontosságú partner” elvesztése között.
Több uniós diplomata és tisztviselő attól tart, hogy Trump megbízottjának, Steve Witkoffnak a javaslatai ellehetetlenítik annak esélyét, hogy az EU 27 tagállama megállapodjon a hiteltervről. Az európai vezetők abban bíztak, hogy a jövő havi csúcstalálkozón véglegesíthetik az úgynevezett „jóvátételi hitel” megállapodást.
Egy volt francia tisztviselő — aki másokhoz hasonlóan névtelenséget kapott az érzékeny téma miatt — azt mondta, hogy a Witkoff-javaslat „botrányos.”
Az EU terve szerint az eszközöket arra használnák, hogy hitelt biztosítsanak Ukrajnának. A hitelt csak akkor kellene visszafizetni, ha Oroszország egy békemegállapodás után vállalja a jóvátétel kifizetését Kijev számára.
Belgium azonban óvatos, mert attól tart, hogy pénzügyi felelősség terhelné, ha Oroszország megpróbálná visszaszerezni az összeget. Ez Belgiumot szembeállítja más uniós tagállamokkal, amelyek gyorsabb lépéseket sürgetnek Ukrajna támogatására.
Az amerikai terv
Az amerikai terv részletei nem egyértelműek. A 28 pontos dokumentum azonban világossá teszi, hogy a Trump-adminisztráció számít a befagyasztott összegekre: 100 milliárd dollárt „az USA által vezetett ukrajnai újjáépítési és befektetési erőfeszítésekbe” fektetnének, és „az Egyesült Államok a profit 50 százalékát kapná.” A dokumentum szerint Európa további 100 milliárd dollárt adna Ukrajna helyreállítására, és „az Európában befagyasztott orosz vagyon felszabadításra kerül.” A fennmaradó befagyasztott eszközöket „egy külön amerikai–orosz befektetési eszközbe” irányítanák, közös amerikai–orosz beruházási projektekhez, „a globális stabilitás és a kölcsönös gazdasági érdekek erősítése érdekében.”
A 28 pontos terv széles körű aggodalmat keltett európai fővárosokban, mert attól tartanak, hogy Trump egy Ukrajna számára kedvezőtlen, Vlagyimir Putyinnak kedvező békét próbál majd kikényszeríteni. Brüsszel és Zelenszkij tehát folytatná a háborút.