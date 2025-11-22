Házhoz megy a pofonért: Zelenszkij megszólalt a béketerv kapcsán – ez nem fog Trumpnak tetszeni

Donald Trump beavatkozott Európa egyik jelenleg zajló legérzékenyebb tárgyalásába, és ezzel akár akadályozhatja azokat a törekvéseket, amelyek Ukrajna finanszírozását segítenék az Oroszország elleni harc folytatásához. Ezen kesereg a brüsszeli Politico. A háborúpárti elit folytatná a vérontást, s kockáztatná a világháborút, míg az amerikai elnök békét teremtene.

Zelenszkij visszautasította Trump béketervét (Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Az Európai Unió illetékesei hónapok óta próbálnak — eddig eredménytelenül — megoldást találni arra, miként lehetne a nagyrészt Belgiumban zárolt, mintegy 140 milliárd eurónyi orosz állami vagyonból támogatni Ukrajna háborús erőfeszítéseit. A pénzre nagy szükség lenne, mert Ukrajna jövő év elején forráshiánnyal nézhet szembe – írja a Politico.

A brüsszeli tárgyalások rendkívül érzékeny szakaszban vannak — közölték diplomaták —, mivel a vezető tisztviselők olyan jogi szöveget próbálnak kialakítani, amely lehetővé tenné a befagyasztott vagyon felhasználását az Ukrajnának nyújtott hitelhez. Az Egyesült Államok új, 28 pontos tűzszüneti terve azonban egy alternatív javaslatot tartalmaz: ugyanazon eszközöket amerikai vezetésű újjáépítési programokhoz használnák a fegyvernyugvás után. A dokumentum szerint az USA a tevékenységből származó profit 50 százalékát kapná.

Zelenszkij nem támogatta Trump béketervét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy az új Trump-terv Ukrajnát történelme egyik legnehezebb helyzete elé állítja: választás elé a „méltóság” elvesztése és „egy kulcsfontosságú partner” elvesztése között.

Több uniós diplomata és tisztviselő attól tart, hogy Trump megbízottjának, Steve Witkoffnak a javaslatai ellehetetlenítik annak esélyét, hogy az EU 27 tagállama megállapodjon a hiteltervről. Az európai vezetők abban bíztak, hogy a jövő havi csúcstalálkozón véglegesíthetik az úgynevezett „jóvátételi hitel” megállapodást.

🇪🇺🇺🇦🇺🇲 According to Politico, European leaders are angry about Trump's arbitrary decisions and believe that no matter what plans Trump makes, his decisions have no power on European territory, and therefore he cannot use or gain any benefit from the frozen Russian assets in… pic.twitter.com/nDWgIzskBl — Visioner (@visionergeo) November 21, 2025

Egy volt francia tisztviselő — aki másokhoz hasonlóan névtelenséget kapott az érzékeny téma miatt — azt mondta, hogy a Witkoff-javaslat „botrányos.”

Az EU terve szerint az eszközöket arra használnák, hogy hitelt biztosítsanak Ukrajnának. A hitelt csak akkor kellene visszafizetni, ha Oroszország egy békemegállapodás után vállalja a jóvátétel kifizetését Kijev számára.

Belgium azonban óvatos, mert attól tart, hogy pénzügyi felelősség terhelné, ha Oroszország megpróbálná visszaszerezni az összeget. Ez Belgiumot szembeállítja más uniós tagállamokkal, amelyek gyorsabb lépéseket sürgetnek Ukrajna támogatására.