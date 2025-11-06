Trump és Orbán Viktor partnersége időtálló

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke között az elmúlt években több jelentős találkozó zajlott le, amelyek mind hozzájárultak a két ország közötti stratégiai partnerség erősítéséhez. Ezek a találkozók gyakran szóltak a migráció, a kereskedelem, a biztonságpolitika és a globális kihívások kezeléséről, miközben mindketten hangsúlyozták a konzervatív értékek közösségét. Orbán Viktor már 2016-ban támogatta Trumpot.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

2019. május: A washingtoni csúcstalálkozó

Az egyik legemlékezetesebb találkozó 2019. május 13-án zajlott a Fehér Házban, Washingtonban. Donald Trump amerikai elnök ekkor fogadta Orbán Viktort, aki már régóta dicsérte Trump politikáját a bevándorlás és a nemzeti szuverenitás terén.

A találkozón a felek megerősítették a kétoldalú kapcsolatok fontosságát, és Trump nyilvánosan is méltatta Orbán „erős vezető" stílusát.

A tárgyalásokon szó esett a kereskedelmi egyensúlyról és a NATO-szövetség erősítéséről is. A találkozóról számos fotó is készült, amelyek megörökítették a két vezető baráti kézfogását.

2022. nyár

Trump amerikai birtokán ünnepelték Orbán Viktor áprilisi győzelmét a politikusok.

Trump a találkozó kapcsán úgy fogalmazott:

Remek időtöltésben volt részem Orbán Viktor barátommal, a magyar miniszterelnökkel. Számos érdekes témát átbeszéltünk – kevés ember tud olyan sokat arról, mi is történik most a világunkban. A nagy áprilisi győzelmét is megünnepeltük.

Orbán Viktor ekkor felszólalt az amerikai jobboldal legnagyobb rendezvényén.

2024: Trump és Orbán Viktor csúcstalálkozói

Az egyik legutóbbi jelentős személyes találkozó 2024. március 8-án zajlott le Donald Trump floridai rezidenciáján, a Mar-a-Lagóban. Orbán Viktor ekkor utazott Floridába, hogy megvitassa a globális konfliktusokat, beleértve az ukrajnai háborút és a közel-keleti feszültségeket.

A magyar kormányfő nyíltan ezekről, hangsúlyozva, hogy Trump „békeelnökként" térhet vissza.

Ez a megbeszélés tovább erősítette a két vezető közötti bizalmat, és Orbán szerint ez hozzájárulhatott a magyar-amerikai kapcsolatok újraindításához. A tárgyalásokon gazdasági együttműködésről és energetikai kérdésekről is szó esett.