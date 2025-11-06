Trump és Orbán Viktor partnersége időtálló

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke között az elmúlt években több jelentős találkozó zajlott le, amelyek mind hozzájárultak a két ország közötti stratégiai partnerség erősítéséhez. Ezek a találkozók gyakran szóltak a migráció, a kereskedelem, a biztonságpolitika és a globális kihívások kezeléséről, miközben mindketten hangsúlyozták a konzervatív értékek közösségét. Orbán Viktor már 2016-ban támogatta Trumpot.
2019. május: A washingtoni csúcstalálkozó
Az egyik legemlékezetesebb találkozó 2019. május 13-án zajlott a Fehér Házban, Washingtonban. Donald Trump amerikai elnök ekkor fogadta Orbán Viktort, aki már régóta dicsérte Trump politikáját a bevándorlás és a nemzeti szuverenitás terén.
A találkozón a felek megerősítették a kétoldalú kapcsolatok fontosságát, és Trump nyilvánosan is méltatta Orbán „erős vezető" stílusát.
A tárgyalásokon szó esett a kereskedelmi egyensúlyról és a NATO-szövetség erősítéséről is. A találkozóról számos fotó is készült, amelyek megörökítették a két vezető baráti kézfogását.
2022. nyár
Trump amerikai birtokán ünnepelték Orbán Viktor áprilisi győzelmét a politikusok.
Trump a találkozó kapcsán úgy fogalmazott:
Remek időtöltésben volt részem Orbán Viktor barátommal, a magyar miniszterelnökkel. Számos érdekes témát átbeszéltünk – kevés ember tud olyan sokat arról, mi is történik most a világunkban. A nagy áprilisi győzelmét is megünnepeltük.
Orbán Viktor ekkor felszólalt az amerikai jobboldal legnagyobb rendezvényén.
2024: Trump és Orbán Viktor csúcstalálkozói
Az egyik legutóbbi jelentős személyes találkozó 2024. március 8-án zajlott le Donald Trump floridai rezidenciáján, a Mar-a-Lagóban. Orbán Viktor ekkor utazott Floridába, hogy megvitassa a globális konfliktusokat, beleértve az ukrajnai háborút és a közel-keleti feszültségeket.
A magyar kormányfő nyíltan ezekről, hangsúlyozva, hogy Trump „békeelnökként" térhet vissza.
Ez a megbeszélés tovább erősítette a két vezető közötti bizalmat, és Orbán szerint ez hozzájárulhatott a magyar-amerikai kapcsolatok újraindításához. A tárgyalásokon gazdasági együttműködésről és energetikai kérdésekről is szó esett.
A magyar uniós elnökség alatti békemisszió részeként is tárgyalt Donald Trump és Orbán Viktor.
A kormányfő az X-en a találkozó kapcsán úgy fogalmazott:
Békemisszió 5.0. Megtiszteltetés volt ma meglátogatni Donald Trump elnököt Mar-a-Lagóban.
Orbán és Trump a békéről egyeztettek.
A nap jó híre: ő meg fogja oldani
– jelentette ki a miniszterelnök.
Donald Trump a közösségi oldalán, a Truth Socialön azt írta a találkozóról:
Köszönöm, Viktor. Legyen béke, gyorsan. Túl sok ember halt meg egy háborúban, aminek soha nem lett volna szabad elkezdődnie!
2024 végén újabb találkozóra került sor. A politikusok Floridában egyeztettek. A miniszterelnök Donald Trump megválasztott amerikai elnök Mar-a-Lago-i birtokán vendégeskedett. A kormányfő Elon Muskkal is egy asztalhoz ült Floridában.
Egy délután Mar-a-Lago-ban
– írta a miniszterelnök a közösségi médiában.
Ezek a találkozók jól mutatják, hogyan épült fel lépésről lépésre a kapcsolat Orbán Viktor és Donald Trump között 2016 óta, amikor Trump először elnökké választották.
A megbeszélések nemcsak bilaterális témákat érintettek, hanem globális kihívásokat is, mint a migráció vagy a háborúk kezelése. A jövőbeli találkozók – például a 2025 novemberében tervezett washingtoni látogatás – építhetnek erre az alapra, további lendületet adva a magyar-amerikai viszonynak.
A találkozók sikere részben annak köszönhető, hogy mindkét vezető hasonlóan gondolkodik a nemzeti érdekek védelméről és a szuverenitás fontosságáról.
A két vezető ez év októberben Egyiptomban, a gázai békekonferencián is találkoztak, ahol Trump Orbán Viktort dícsérte.
Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy
– mondta az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktorról.