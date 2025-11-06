Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a Tisza Párt egyik informatikusa – leleplezte Magyar Pétert

Ezt látnia kell!

Szoboszlai Dominik anyósa nem bírt magával: hihetetlen, mekkora őrületet okozott

Orbán Viktor

Trump és Orbán Viktor partnersége időtálló

13 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar-amerikai kapcsolatok dinamikusan fejlődnek a miniszterelnök és az USA elnöke baráti viszonyának köszönhetően. Donald Trump és Orbán Viktor az elmúlt években több alkalommal is személyesen egyeztetett. A két békepárti, szuverenitáspárti vezető kapcsolata nem pusztán barátság, hanem geopolitikai tengely, amely a migrációtól az ukrajnai tűzszünetig terjed.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTrump-Orbán-csúcsDonald Trumppartnerségháború

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke között az elmúlt években több jelentős találkozó zajlott le, amelyek mind hozzájárultak a két ország közötti stratégiai partnerség erősítéséhez. Ezek a találkozók gyakran szóltak a migráció, a kereskedelem, a biztonságpolitika és a globális kihívások kezeléséről, miközben mindketten hangsúlyozták a konzervatív értékek közösségét. Orbán Viktor már 2016-ban támogatta Trumpot.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

2019. május: A washingtoni csúcstalálkozó

Az egyik legemlékezetesebb találkozó 2019. május 13-án zajlott a Fehér Házban, Washingtonban. Donald Trump amerikai elnök ekkor fogadta Orbán Viktort, aki már régóta dicsérte Trump politikáját a bevándorlás és a nemzeti szuverenitás terén. 

A találkozón a felek megerősítették a kétoldalú kapcsolatok fontosságát, és Trump nyilvánosan is méltatta Orbán „erős vezető" stílusát.

A tárgyalásokon szó esett a kereskedelmi egyensúlyról és a NATO-szövetség erősítéséről is. A találkozóról számos fotó is készült, amelyek megörökítették a két vezető baráti kézfogását.

2022. nyár

Trump amerikai birtokán ünnepelték Orbán Viktor áprilisi győzelmét a politikusok. 

Trump a találkozó kapcsán úgy fogalmazott: 

Remek időtöltésben volt részem Orbán Viktor barátommal, a magyar miniszterelnökkel. Számos érdekes témát átbeszéltünk – kevés ember tud olyan sokat arról, mi is történik most a világunkban. A nagy áprilisi győzelmét is megünnepeltük.

Orbán Viktor ekkor felszólalt az amerikai jobboldal legnagyobb rendezvényén.

2024: Trump és Orbán Viktor csúcstalálkozói

Az egyik legutóbbi jelentős személyes találkozó 2024. március 8-án zajlott le Donald Trump floridai rezidenciáján, a Mar-a-Lagóban. Orbán Viktor ekkor utazott Floridába, hogy megvitassa a globális konfliktusokat, beleértve az ukrajnai háborút és a közel-keleti feszültségeket. 

A magyar kormányfő nyíltan ezekről, hangsúlyozva, hogy Trump „békeelnökként" térhet vissza. 

Ez a megbeszélés tovább erősítette a két vezető közötti bizalmat, és Orbán szerint ez hozzájárulhatott a magyar-amerikai kapcsolatok újraindításához. A tárgyalásokon gazdasági együttműködésről és energetikai kérdésekről is szó esett.

A magyar uniós elnökség alatti békemisszió részeként is tárgyalt Donald Trump és Orbán Viktor. 

A kormányfő az X-en a találkozó kapcsán úgy fogalmazott: 

Békemisszió 5.0. Megtiszteltetés volt ma meglátogatni Donald Trump elnököt Mar-a-Lagóban.

Orbán és Trump a békéről egyeztettek.

A nap jó híre: ő meg fogja oldani

– jelentette ki a miniszterelnök.

Donald Trump a közösségi oldalán, a Truth Socialön azt írta a találkozóról:

Köszönöm, Viktor. Legyen béke, gyorsan. Túl sok ember halt meg egy háborúban, aminek soha nem lett volna szabad elkezdődnie!

2024 végén újabb találkozóra került sor. A politikusok Floridában egyeztettek. A miniszterelnök Donald Trump megválasztott amerikai elnök Mar-a-Lago-i birtokán vendégeskedett. A kormányfő Elon Muskkal is egy asztalhoz ült Floridában.

Egy délután Mar-a-Lago-ban

– írta a miniszterelnök a közösségi médiában.

Ezek a találkozók jól mutatják, hogyan épült fel lépésről lépésre a kapcsolat Orbán Viktor és Donald Trump között 2016 óta, amikor Trump először elnökké választották. 

A megbeszélések nemcsak bilaterális témákat érintettek, hanem globális kihívásokat is, mint a migráció vagy a háborúk kezelése. A jövőbeli találkozók – például a 2025 novemberében tervezett washingtoni látogatás – építhetnek erre az alapra, további lendületet adva a magyar-amerikai viszonynak.

 A találkozók sikere részben annak köszönhető, hogy mindkét vezető hasonlóan gondolkodik a nemzeti érdekek védelméről és a szuverenitás fontosságáról.

A két vezető ez év októberben Egyiptomban, a gázai békekonferencián is találkoztak, ahol Trump Orbán Viktort dícsérte.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy

 – mondta az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktorról. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!