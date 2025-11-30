Hírlevél

Perceken belül kitörhet a háború Amerikában! Venezuela fenyegetése minden határt átlépett

Perceken belül kitörhet a háború Amerikában! Venezuela fenyegetése minden határt átlépett

3 órája

Olvasási idő: 7 perc

3 órája
Olvasási idő: 7 perc
A venezuelai kormány élesen bírálta Donald Trump amerikai elnök bejelentését, amely szerint az Egyesült Államok teljesen lezárná a venezuelai légteret. Caracas szerint az amerikai álláspont durva beavatkozás az ország szuverenitásába, és sérti a nemzetközi jog alapelveit. A dél-amerikai ország egyértelművé tette: nem fogad el semmiféle fenyegetést vagy utasítást külföldi hatalmaktól.
Donald TrumplégtérszuverenitásEgyesült ÁllamokCaracasVenezuela

Mint arról lapunk is beszámolt, Donald Trump lezártnak nyilvánította Venezuela légterét. Egyetlen mondattal világossá tette: nem kívánja tétlenül nézni, hogy a térséget bűnszervezetek használják ki. A venezuelai Külügyminisztérium honlapján közzétett nyilatkozat azonban határozott hangnemben követeli a nemzeti légtér „feltétel nélküli tiszteletben tartását”. A dokumentum a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) normáira, valamint az 1944-es Chicagói Egyezményre hivatkozva emlékeztetett: minden állam „kizárólagos és abszolút szuverenitást élvez” az országát körülvevő légtér felett – erről ír az Anadolu hírügynökség.

Venezuela visszautasítja Trump fenyegetését, a légtér „feltétel nélküli tiszteletét” követeli
Venezuela visszautasítja Trump fenyegetését, a légtér „feltétel nélküli tiszteletét” követeli – Fotó: AFP

Venezuela visszautasítja Trump fenyegetését

A kormány leszögezte, hogy Venezuelát csak saját hatóságai jogosultak bármilyen módon irányítani a légtérhasználattal kapcsolatban. 

Venezuela nem fogad el parancsokat, fenyegetéseket vagy beavatkozásokat semmilyen külföldi hatalomtól. A venezuelai intézményeken kívül egyetlen hatóságnak sincs felhatalmazása arra, hogy beavatkozzon, akadályozzon vagy feltételeket szabjon”

 – áll a közleményben.

A nyilatkozat kitér az Egyesült Államok korábbi döntésére is, amely egyoldalúan felfüggesztette azokat a járatokat, amelyekkel Venezuelának visszaszállították a hazatérni kívánó migránsokat. A kormány szerint ezek a repülések a Hazai Visszatérési Terv részei voltak, és máig 13 956 venezuelait vittek haza 75 járattal. 

Caracas szerint Washington lépése a humanitárius együttműködés akadályozása és újabb példája az amerikai nyomásgyakorlásnak.

A venezuelai kormány ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az amerikai katonai tevékenység „fenyegetést jelent” a Karib-térségre és Dél-Amerika északi részére. Felszólították a nemzetközi közösséget, az ENSZ-t és a multilaterális szervezeteket, hogy ne maradjanak csendben az ügyben. A közlemény szerint az Egyesült Államok lépései nemcsak Venezuelát, hanem az egész kontinenst veszélyeztetik.

Venezuela méltósággal és törvényes keretek között fog válaszolni, a nemzetközi jog adta összes erővel és népünk antiimperialista szellemével”

– fogalmaztak. A nyilatkozat egyenesen úgy fogalmaz, hogy a fenyegetés a latin-amerikai térség békéjének súlyos kockázatot jelent. A dokumentum emlékeztetett: a venezuelai nép a történelem során mindig ellenállt a külső nyomásnak. Donald Trump korábban egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta: 

Minden légitársaság, pilóta, drogdíler és embercsempész, kérjük, vegye figyelembe, hogy a venezuelai és venezuelai légteret teljesen lezárják.”

Yvan Gil venezuelai külügyminiszter szerint az amerikai elnök megnyilatkozása „egyoldalú, önkényes és ellenséges cselekedet”, amely gyarmatosító ambíciókat tükröz és sérti a szuverén államok jogait. A média beszámolói szerint egyelőre nem mutatkozik jele annak, hogy a Trump-bejelentés bármilyen gyakorlati hatást gyakorolt volna az ország légi forgalmára.

 

 

