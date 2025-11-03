Trump hadat üzen a keresztényüldözésnek – katonai beavatkozást is kilátásba helyezett

Kemény hangvételű nyilatkozatban figyelmeztette a nigériai kormányt a keresztények védelmére Donald Trump amerikai elnök, kilátásba helyezve akár az amerikai katonai beavatkozás lehetőségét is – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Yusuf Maitama Tuggar nigériai külügyminiszter visszautasította Trump vádjait (Fotó: AFP)

Trump közösségi média bejegyzésében arra utasította a Hadügyminisztériumot, hogy készüljön fel a lehetséges akcióra, hozzátéve, hogy egy esetleges támadás „gyors, kegyetlen és édes” lenne.

Trump fenyegetése szerint az Egyesült Államok azonnal leállít minden segélyt és támogatást Nigéria felé, ha a kormány továbbra is tétlenül nézi a keresztények lemészárlását.

Ha megtámadjuk őket, az gyors, kegyetlen és édes lesz, éppen úgy, ahogy ezek a terrorista gazemberek támadják a mi drága keresztényeinket!

– írta Trump, egyértelműen utalva arra, hogy az Egyesült Államok kész lenne akár katonai erővel is fellépni a nigériai keresztények védelmében.

Az amerikai elnök kijelentései nem előzmény nélküliek. Trump már korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy a keresztények „egzisztenciális fenyegetéssel” néznek szembe Nigériában, és ezrek esnek áldozatul a radikális iszlamista csoportok támadásainak. Ennek nyomán Trump „különös aggodalomra okot adó országnak” nyilvánította Nigériát, és felkérte a képviselőház egyes tagjait, hogy vizsgálják ki az ügyet.

A nigériai kormány azonban határozottan visszautasítja Trump vádjait. Yusuf Maitama Tuggar külügyminiszter cáfolta, hogy népirtás zajlana az országban, míg (az egyébként muszlim) Bola Ahmed Tinubu elnök „pokolból jövő hazugságnak” nevezte a keresztények üldöztetéséről szóló híreket.

Az ügy hátterében valóban súlyos atrocitások állnak. Tizenegy évvel ezelőtt a Boko Haram terrorszervezet közel 300 keresztény iskoláslányt rabolt el Chibokból, akik közül még ma is több mint kilencvenet eltűntként tartanak nyilván. A lányok közül sokakat iszlamista ideológiával indoktrináltak, és a rendszeres nemi erőszak következtében született gyermekeik felnevelésére kényszerítettek.

Az amerikai elnök kijelentései széles körű visszhangot váltottak ki. Nicki Minaj rapsztár a közösségi médiában dicsérte Trumpot azért, hogy komolyan veszi a nigériai keresztények „tömeges lemészárlásának” kérdését.

Ezt elolvasva mély hálát éreztem. Olyan országban élünk, ahol szabadon imádhatjuk Istent. Senkit sem szabad üldözni azért, mert gyakorolja a vallását. Nem kell ugyanazt a hitet vallanunk ahhoz, hogy tiszteljük egymást

– Minaj az X-en.