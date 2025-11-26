Trump fontos változást jelentett be a béketervben

Hírlevél

Donald Trump amerikai elnök szerint az Ukrajnáról szóló korábbi, 28 pontos dokumentum nem hivatalos terv, csupán koncepciós „térkép” volt, amelyet később 22 pontra csökkentettek. Az elnök a dokumentum pontjainak részleges kidolgozását is megerősítette, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a területek sorsa a frontvonal alakulásától függ.
Trump az Air Force One fedélzetén az újságíróknak nyilatkozva kijelentette: „Nos, ez csak egy térkép volt. Nem terv, hanem koncepció. Az eredeti 28 pontot megválaszolták, majd végül 22 pontig jutottak. Sokat közülük már megoldottak, ráadásul kedvező eredménnyel. Majd meglátjuk, mi történik” – írja az Interfax hírügynökség.

Donald Trump amerikai elnök szerint az Ukrajnáról szóló korábbi, 28 pontos dokumentum nem hivatalos terv, csupán koncepciós „térkép” volt
Donald Trump amerikai elnök szerint az Ukrajnáról szóló korábbi, 28 pontos dokumentum nem hivatalos terv, csupán koncepciós „térkép” volt Fotó: AFP

Az elnök hozzátette, hogy a dokumentum pontjai részben már kidolgozottak, de nem tekinthetők végleges megállapodásnak. 

Trump kiemelte, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti területi kérdések alakulása nagyban függ a frontvonal helyzetétől, így az eredmények előrejelzése jelenleg bizonytalan.

Az újságírói kérdésre, miszerint a megközelítés túl sok területi engedményt követelhet-e, Trump óvatosan válaszolt: 

Nézzük meg, ahogy haladnak a dolgok. Ha jobban megnézzük, csak egy irányba haladnak. Tehát végső soron ez egy olyan terület, amelyet Oroszország a következő néhány hónapban megszerezhet. Tehát háborúba akarnak menni, és további 50–60 ezer embert elveszíteni?

Trump megszólalása egybeesik a korábbi amerikai diplomáciai próbálkozásokkal, amelyek az ukrajnai konfliktus rendezésére irányultak, de hangsúlyozza, hogy a jelenlegi dokumentum még nem minősül hivatalos béketervnek. 

Trump szerint a pontok jelentős része kedvező módon már rendeződött, ugyanakkor a teljes megoldás a fronthelyzettől és az orosz lépésektől függ.

 

