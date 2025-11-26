Trump fontos változást jelentett be a béketervben

Trump az Air Force One fedélzetén az újságíróknak nyilatkozva kijelentette: „Nos, ez csak egy térkép volt. Nem terv, hanem koncepció. Az eredeti 28 pontot megválaszolták, majd végül 22 pontig jutottak. Sokat közülük már megoldottak, ráadásul kedvező eredménnyel. Majd meglátjuk, mi történik” – írja az Interfax hírügynökség.

Donald Trump amerikai elnök szerint az Ukrajnáról szóló korábbi, 28 pontos dokumentum nem hivatalos terv, csupán koncepciós „térkép” volt Fotó: AFP

Az elnök hozzátette, hogy a dokumentum pontjai részben már kidolgozottak, de nem tekinthetők végleges megállapodásnak.

Trump kiemelte, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti területi kérdések alakulása nagyban függ a frontvonal helyzetétől, így az eredmények előrejelzése jelenleg bizonytalan.

Az újságírói kérdésre, miszerint a megközelítés túl sok területi engedményt követelhet-e, Trump óvatosan válaszolt:

Nézzük meg, ahogy haladnak a dolgok. Ha jobban megnézzük, csak egy irányba haladnak. Tehát végső soron ez egy olyan terület, amelyet Oroszország a következő néhány hónapban megszerezhet. Tehát háborúba akarnak menni, és további 50–60 ezer embert elveszíteni?

Trump megszólalása egybeesik a korábbi amerikai diplomáciai próbálkozásokkal, amelyek az ukrajnai konfliktus rendezésére irányultak, de hangsúlyozza, hogy a jelenlegi dokumentum még nem minősül hivatalos béketervnek.