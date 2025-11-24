Botrány a háttérben: kiszivárgott, hogy ki írta valójában a Trump-béketervet

A nyilvánosság felé Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője egyaránt előrelépésről beszéltek. A News Ukraine által idézett két forrás azonban azt állítja, hogy a barátságosnak tűnő nyilatkozatok egy korántsem békés hangulatú, „feszült találkozó” után születtek. A beszámoló szerint az amerikai delegáció keményen számon kérte az ukrán felet, amiért negatív részletek kerültek a sajtóhoz Trump 28 pontos béketervéből. Ezt követően – állítják a források – az ukránok beleegyeztek, hogy egyik tárgyalójuk „pozitív üzenetet” tegyen közzé a helyzet tisztázására.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak egyaránt előrelépésről beszéltek Trump béketerve kapcsán Fotó: AFP

A genfi megbeszélés fő témája Donald Trump frissen bemutatott béketervének finomítása volt.

A dokumentum szerint Ukrajnának több jelentős engedményt kellene tennie: kivonulást a Donbászból, a hadsereg létszámcsökkentését és a nagy hatótávolságú fegyverekről való lemondást is előírná. Cserébe Washington a NATO-védelemhez hasonló biztonsági garanciákat ígérne Kijevnek.

A terv Ukrajnában is heves reakciókat váltott ki, és az Európai Tanács is úgy fogalmazott, hogy az elképzelés „alapot adhat” egy jövőbeli békemegállapodáshoz, de jelentős módosításokra van szükség.

A genfi találkozó célja éppen ezeknek a módosításoknak a tisztázása volt. A források szerint az ukrán fél ellenjavaslatot is beadott, amely több ponton változtatná meg a Trump által támogatott konstrukciót. Az amerikai fél erre nyitottnak mutatkozott, hangsúlyozva, hogy „néhány változtatás” elképzelhető.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: AFP

Kiszivárgott részletek borzolták a kedélyeket a Trump-terv körül

A háttérben azonban több, egymásnak ellentmondó információ is kering arról, ki áll valójában a béketerv mögött. A Bloomberg értesüléseire hivatkozva a beszámoló kiemeli: Trump és külügyminisztere, Marco Rubio állítólag az utolsó pillanatig nem is tudtak a dokumentum véglegesítéséről, amelyet Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és az orosz Kirill Dmitrijev dolgozott ki. Rubio állítólag két szenátornak azt mondta, hogy az egész „orosz terv”, noha később már azt kommunikálta, hogy amerikai javaslatról van szó.

A tárgyalások után Rubio közölte, hogy Trump béketervét módosítani fogják, és további részleteket későbbre ígért.

Jermak is kedvező előrelépésről számolt be, majd jelezte, hogy a végleges dokumentumot Trump és Volodimir Zelenszkij elnök hagyja majd jóvá. Trump határidőt is szabott: a megállapodást november 27-ig kell tető alá hozni. Eközben már napvilágot látott egy különálló Európa–Ukrajna-terv is, amely ugyan Trump elképzelésére épül, de több ponton eltér az eredetitől.