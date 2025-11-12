„Orbánnak igaza volt” – Trump üzent Brüsszelnek

Miután Donald Trump pénteken a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort, a magyar miniszterelnök több területen is sikert könyvelhetett el. A bevándorlás ügyében az amerikai elnök nyíltan méltatta Orbán politikáját, és felszólította az Európai Uniót, hogy „nagyon, nagyon határozottan” tanúsítson tiszteletet Magyarország iránt, mert – mint mondta – a migrációs kérdésben Orbánnak volt igaza. „Nézzék meg, mi történt Európában a bevándorlás miatt – mindenfelől özönlenek az emberek, és ez árt a kontinensnek” – fogalmazott Donald Trump az AFP szerint.

Donald Trump kiállt Orbán Viktor bevándorláspolitikája mellett (Fotó: SAUL LOEB / AFP)

A washingtoni találkozón Orbán Viktor kifogásolta az Európai Unió által Magyarországra kirótt súlyos pénzügyi szankciókat, amelyeket a brüsszeli vezetés a szigorú migrációs politika és a menedékjogi szabályok be nem tartása miatt szabott ki. 2024 júniusában például Magyarországnak 200 millió eurós bírságot és napi 1 millió eurós büntetést kellett fizetnie az uniós menedékjogi előírások megszegése miatt.

«Orban a eu raison» : Trump alerte les Européens sur la submersion migratoire https://t.co/0CTgsYHfke — Le JDD (@leJDD) November 9, 2025

A Le Journal du Dimanche, francia lap szerint

Orbán Viktor washingtoni győzelme hatalmas arcon csapás az EU-nak, amiért Trump az egész világ előtt ismerte el a magyar miniszterelnök képességeit, és azt, hogy előre látta mit fog okozni a tömeges migráció Európában.

Trump korábban is bírálta a tömeges bevándorlás okozta európai problémákat. Hasonló véleményt fogalmazott meg J. D. Vance amerikai alelnök és Elon Musk vállalkozó is, akik szerint a kontinens jövője a bevándorlási politika hibáin múlik. Tavaly júliusban Trump kijelentette:

A bevándorlás megöli Európát. Jobb, ha összeszedi magát a kontinens, különben Európa megszűnik létezni.

Az amerikai elnök legutóbbi döntése nemcsak politikai támogatást jelentett Orbán számára: Trump felmentést adott Magyarországnak az orosz olajjal kapcsolatos amerikai szankciók alól is. „Nagyon nehéz számára más régiókból olajat és gázt beszerezni, hiszen, mint tudják, nincs tengeri kijárata” – indokolta lépését Trump.

Októberben az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata, a Rosznyefty és a Lukoil ellen, válaszul arra, hogy Moszkva továbbra sem volt hajlandó befejezni az ukrajnai háborút. Washington ezt követően felszólította többek között Magyarországot és Szlovákiát, hogy csökkentsék az orosz energiától való függőségüket. Budapest azonban továbbra is jelentős mértékben támaszkodik az orosz olajra, így az amerikai szankciók komoly veszélyt jelenthettek volna Orbán Viktor számára a közelgő választások előtt.