A büntetés kétféle reakciót váltott ki. Donald Trump amerikai elnök hevesen kritizálta az EU döntését, és új vámokkal fenyegette Brüsszelt arra az esetre, ha a bírságot megerősítik. A Google közben jelezte, hogy fellebbezni fog az összeg ellen, ugyanakkor szóvivőjük szerint a most bejelentett változtatások „teljes mértékben megfelelnek a döntésnek anélkül, hogy olyan zavart okoznának, amely káros hatással lenne a több ezer európai hirdetőre” – számolt be róla a Brussels Signal.

A Google enged az Európai Bizottság nyomásának Fotó: AFP

A változtatások az úgynevezett „ad-tech” szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek lehetővé teszik a Google számára, hogy hirdetéseket értékesítsen saját weboldalain és alkalmazásaiban,

valamint közvetítőként is működjön más cégek számára. Brüsszel szerint ez a modell megnehezítette a versenytársak számára a tisztességes versenyzést, ezért a vállalat most például lehetővé teszi, hogy a kiadók különböző minimális árakat állítsanak be a különböző ajánlattevők számára a Google Ad Manager használatakor.

Az Európai Bizottság szóvivője hangsúlyozta, hogy Brüsszel jelenleg elemzi a Google tervét, és azt vizsgálja, hogy az intézkedések valóban megszüntetik-e az önmagukat előnyben részesítő gyakorlatokat, illetve kezelik-e az összeférhetetlenségi helyzeteket.

A vállalat továbbra is vitatja az EU döntésének jogosságát Fotó: AFP

A Google járt már hasonló cipőben

A Google ellen az EU már korábban is több alkalommal bírságot szabott ki. 2018-ban 4,1 milliárd eurós büntetést kapott az Android operációs rendszer piaci dominanciájának visszaélése miatt, míg 2017-ben 2,4 milliárd eurós bírságot róttak ki az ár-összehasonlító piacokon folytatott versenyellenes gyakorlatok miatt.

Márciusban pedig újabb vádak merültek fel a digitális verseny vizsgálata keretében, miszerint a Google saját szolgáltatásait kedvezőbb helyzetbe hozza a versenytársak rovására.

Tegnap az Európai Bizottság új vizsgálatot indított a Google ellen, gyanúja szerint a cég bizonyos hírportálokat tisztességtelenül háttérbe szorít a keresési rangsorban. Az Egyesült Államokban is vizsgálat alatt áll a vállalat hirdetési gyakorlatainak tisztessége, és idén már szövetségi bírói döntés született a Google ellen Virginiában. A záróbeszédek november 17-én esedékesek, a bíró döntése a következő hetekben vagy hónapokban várható.

A Google bejelentése tehát részben engedmény a Brüsszel által előírt változtatásokra, miközben a vállalat továbbra is vitatja az EU döntésének jogosságát.

Az európai tech-piacon kialakult helyzet a verseny és az online óriáscégek szabályozása közötti egyensúly megtalálását próbálja szolgálni.