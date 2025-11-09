Hírlevél

Donald Trump

Trump besokallt: amíg mészárlás folyik Dél-Afrikában, Amerika nem ül egy asztalhoz velük!

Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy az ország nem kíván részt venni dél-afrikai G20-csúcstalálkozón. Az Egyesült Államok emberi jogi aggályok miatt marad távol.
Donald TrumpG20-csúcstalálkozóDél-Afrika

Donald Trump elnök jelezte, hogy idén az ország nem vesz részt a dél-afrikai G20–csúcstalálkozón. Az Egyesült Államok elnöke azzal indokolta a döntést, hogy a találkozónak otthont adó afrikai országban súlyos atrocitások érik a fehér kisebbséget – írja a BBC

Az Egyesült Államok nem veszt részt a csúcstalálkozón
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az afrikánereket (holland telepesek, valamint francia és német bevándorlók leszármazottait) megölik és lemészárolják, földjeiket és gazdaságaikat pedig illegálisan elkobozzák

– írta friss bejegyzésében az amerikai elnök. Trump egyúttal teljes szégyennek nevezte, hogy Dél-Afrika ad otthon a gyűlésnek és jelezte, hogy egyetlen amerikai kormánytisztviselő sem fog részt venni, amíg ezek az emberi jogi visszaélések folytatódnak.

Januári hivatalba lépése óta Trump többször is azzal vádolta Dél-Afrikát, hogy diszkriminálja a fehér kisebbségét, többek között májusban, amikor az Ovális Irodában szembeszállt dél-afrikai kollégájával, Cyril Ramaphosával. A dél-afrikai külügyminisztérium „sajnálatosnak” nevezte a Fehér Ház friss döntését.

Donald Trump kormánya egyébként nemrég menekültstátuszt adott az afrikánereknek, kijelentve, hogy „népirtás” zajlik Dél-Afrikában. A dél-afrikai kormányzat azonban határozottan tagadja ezeket a vádakat és egy közleményében kijelentette: „A kormány jegyzőkönyvbe véve kijelenti, hogy az afrikánerek kizárólag fehér csoportként való jellemzése történelmietlen”.

Az emberjogi szervezetek szerint azonban az afrikánerek, azaz a a búr farmerek helyzete egyre jobban romlik az országban, a kínzásról és gyilkosságokról szóló beszámolók száma pedig folyamatosan nő. 

 

 

