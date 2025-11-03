„Mindketten kemények és okosak” – Trump sokkolta a világot kijelentéseivel

Trump szerint mind Vlagyimir Putyin, mind Hszi Csin-ping „olyan emberek, akikkel nem lehet játszani”.

Donald Trump az amerikai CBS News 60 Minutes című műsorában beszélt a kínai és az orosz vezetőről Fotó: AFP

Mindketten kemények. Mindketten okosak. Mindketten nagyon erős vezetők. Ezekkel az emberekkel nem lehet játszani. Ezek olyan emberek, akiket nagyon komolyan kell venni

– mondta a CBS műsorában, amelyről a Liga számolt be. Az amerikai elnök kiemelte, hogy ezek a vezetők nem foglalkoznak apróságokkal: „Ők nem jönnek be és nem mondják: ‘Ó, milyen gyönyörű napunk van!’ Ezek komoly emberek. Ezek kemény, okos vezetők.”

A vörös szőnyeg jelentősége

A Putyin előtt Alaszkában kiterített vörös szőnyeggel kapcsolatban Trump elmondta, hogy mindenki számára kiterítik, utalva arra, hogy ez a gesztus nem különleges kiváltság, hanem a diplomáciai protokoll része. Trump és Putyin augusztus 15-én találkozott Alaszkában, ami „Putyin izolációjának megszüntetését” jelentette.

Bár a találkozón nem született megállapodás, az Egyesült Államok október 22-én szankciókat vezetett be a nagy orosz olajcégek, a Rosneft és a Lukoil ellen, és felszólította Moszkvát, hogy azonnal fogadja el a tűzszünetet.

A Trumppal készült teljes interjút itt tekintheti meg: