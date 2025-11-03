Hírlevél

Donald Trump

„Mindketten kemények és okosak” – Trump sokkolta a világot kijelentéseivel

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Donald Trump az amerikai CBS News 60 Minutes című műsorában beszélt a kínai és az orosz vezetőről, akiket „komoly embereknek” és „kemény, okos vezetőknek” nevezett. Trump elnök kitért az alaszkai találkozón kiterített vörös szőnyegre is.
Trump szerint mind Vlagyimir Putyin, mind Hszi Csin-ping „olyan emberek, akikkel nem lehet játszani”.

Mindketten kemények. Mindketten okosak. Mindketten nagyon erős vezetők. Ezekkel az emberekkel nem lehet játszani. Ezek olyan emberek, akiket nagyon komolyan kell venni

– mondta a CBS műsorában, amelyről a Liga számolt be. Az amerikai elnök kiemelte, hogy ezek a vezetők nem foglalkoznak apróságokkal: „Ők nem jönnek be és nem mondják: ‘Ó, milyen gyönyörű napunk van!’ Ezek komoly emberek. Ezek kemény, okos vezetők.”

A vörös szőnyeg jelentősége

A Putyin előtt Alaszkában kiterített vörös szőnyeggel kapcsolatban Trump elmondta, hogy mindenki számára kiterítik, utalva arra, hogy ez a gesztus nem különleges kiváltság, hanem a diplomáciai protokoll része. Trump és Putyin augusztus 15-én találkozott Alaszkában, ami „Putyin izolációjának megszüntetését” jelentette. 

Bár a találkozón nem született megállapodás, az Egyesült Államok október 22-én szankciókat vezetett be a nagy orosz olajcégek, a Rosneft és a Lukoil ellen, és felszólította Moszkvát, hogy azonnal fogadja el a tűzszünetet.

A Trumppal készült teljes interjút itt tekintheti meg:

 

