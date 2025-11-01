Donald Trump amerikai elnök felhívása után a régóta szunnyadó amerikai nukleáris tesztprogram új lendületet kap. Az Egyesült Államok még a George H.W. Bush-kormányzat idején szüntette be a nukleáris teszteket, arra hivatkozva, hogy az kevés haszonnal, ugyanakkor hatalmas kiadásokkal jár – számolt be róla az Independent.

Trump elrendelte az azonnali nukleáris robbantásokat - illusztráció

Fotó: ATLAS PHOTO ARCHIVE/USAF / NurPhoto

Trump látszólag felrúgta a nukleáris robbantásokra vonatkozó, több mint három évtizedes moratóriumot, amikor szerdán bejegyzést tett közzé a Truth Social közösségi oldalán, ahol azt írta:

Az Egyesült Államoknak több nukleáris fegyvere van, mint bármely más országnak. Ezt az eredményt, beleértve a meglévő fegyverek teljes korszerűsítését és felújítását, az első hivatali ciklusom alatt értük el. A hatalmas pusztító erő miatt gyűlöltem ezt megtenni, de nem volt választásom! Oroszország a második, Kína pedig messze lemaradva a harmadik, de öt éven belül utolérheti (Oroszországot). Más országok tesztprogramjai miatt utasítottam a Hadügyminisztériumot, hogy kezdje meg nukleáris fegyvereink tesztelését azonos feltételekkel. Ez a folyamat azonnal megkezdődik. Köszönöm a figyelmet ebben az ügyben!

A lépés üzenet lehet Oroszország, Kína, valamint Észak-Korea felé. Utóbbi évek óta illegális nukleáris teszteket hajt végre egy föld alatti létesítményben. Az Egyesült Államok is rendelkezik egy olyan létesítménnyel, amely képes föld alatti nukleáris fegyvertesztet végrehajtani: a Las Vegastól körülbelül 100 kilométerre az Energiaügyi Minisztérium Nevadában található telepén.

Ez a telep az egyetlen hely, ahol amerikai nukleáris teszteket hajtottak végre 1962 óta és ott robbantották fel az utolsó amerikai nukleáris robbanófejet is 1992-ben.

A szakértők szerint a tesztek újraindítása bonyolult és költséges művelet, különösen annak fényében, hogy az utolsó teszt óta több mint három évtized eltelt és ezalatt rengeteg tapasztalt szakember tudása elavult.

A téma egyik szakértőja, Corey Hinderstein, a Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hivatal (NNSA) korábbi ügyvezető helyettese azt mondta, hogy még egy egyszerű teszt — ami egy nukleáris robbanófej föld alatti aknában történő felrobbantásából áll — 100 millió dollárnál (33,6 milliárd forint) is többe kerül.