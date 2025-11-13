Trump és Orbán egyre szorosabb szövetsége a dán média érdeklődését is fenntartja

A szoros viszony mögött azonban egy komoly konfliktus lehetősége is ott húzódott – számolt be a Politiken dán lap.

Orbán Viktor a dűn hírportál szerint is sikert aratott Washingtonban (Fotó: Getty Images via AFP)

Októberben az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb energiacége ellen, és figyelmeztette azokat a vállalatokat, amelyek továbbra is üzletelnek velük. Az Atlantic Council nevű amerikai agytröszt szerint Magyarország olajimportjának 86 százaléka érkezik Oroszországból – ez az arány 2022 óta emelkedett 61 százalékról.

Magyar kivétel

A találkozót kölcsönös elismerések jellemezték. A sajtótájékoztatón Orbán Viktor bejelenthette: Magyarország „teljes felmentést kapott a szankciók alól”. Az ország energiarendszere továbbra is nagymértékben függ az orosz gázt szállító Török Áramlat vezetéktől és a Barátság olajvezetéktől.

Orbán Washingtonba utazik, és olyan megállapodást kap, amilyet senki más

– mondta Flemming Splidsboel, a Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézetének vezető kutatója.

Orbán Viktor továbbra is kedvező áron vásárolhat orosz olajat és gázt, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnöknek így van egy uniós szövetségese, aki blokkolhatja a Moszkva elleni szankciókat, akadályozhatja Ukrajna EU- és NATO-tagságát, és megakaszthatja a Kijevnek szánt segélycsomagokat – írja a dán lap.

Trump pedig eddig rendre arra szólította fel az európai országokat, hogy csökkentsék orosz energiaimportjukat, hogy gyengítsék Oroszország gazdaságát és az ukrajnai hadigépezetet.

A találkozó előtt azonban Trump már jelezte: Magyarország kivételt kaphat, mivel nincs tengeri kijárata, ezért vezetékrendszertől függ.

Trump döntése rontja az Egyesült Államok hitelességét – véli Splidsboel –, ugyanakkor felhívja a figyelmet: Magyarország kis szereplő a globális energiapolitikában, és a kivétel nem változtat sokat a nagy képen.