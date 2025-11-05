Kiszivárgott: erről tárgyal Orbán Viktor és Trump Washingtonban

Orbán Viktor november 7-én Washingtonba utazik, ahol Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével találkozik. A megbeszélésen a béketeremtés és az energiabiztonság lesz a fő téma – erről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszélt a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

„A legfontosabb kérdés az orosz–ukrán háború ügye lesz, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti, valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdések is napirendre kerülnek, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon” – mondta Orbán Balázs.

A háborúval kapcsolatban kiemelte: „Mi úgy látjuk, hogy az Egyesült Államok valóban semleges külső szereplőként jár el az orosz–ukrán konfliktusban, és azon dolgoznak, hogy ezt a konfliktust le tudják zárni. Ugye, ennek egyik lehetséges eleme, a Budapestre tervezett békecsúcs.”

A politikai igazgató hozzátette:

Az orosz energia felhasználása számunkra nem ideológiai kérdés, hanem realitás. Magyarországnak nincs tengeri kijárata, és a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása nem elegendő.”

Orbán Balázs szerint az amerikai fél pontosan ismeri a magyar helyzetet, és a mostani találkozó kiváló alkalom arra, hogy ezt a valóságot közvetlenül is megvitassák.

Szerencsés helyzetben van Magyarország, mert a szomszédos országok vezetői nem jutnak ilyen tárgyalási lehetőséghez”

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új részleteket közölt a pénteki magyar–amerikai csúcstalálkozóról.

A külügyminiszter felidézte, hogy „ma egy éve, 2024. november 5-én Donald Trump fölényesen megnyerte az Egyesült Államok elnökválasztását, majd január 20-án lépett hivatalba, amivel gyakorlatilag megkezdődött a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatok aranykora”. Szijjártó szerint ez „hatalmas váltás” volt az előző, Biden-féle időszakhoz képest, amikor Washington „abszolút mértékben ellenségesen viszonyult Magyarországhoz”.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a korábbi amerikai kormányzat „politikai bosszútól vezérelve” hozott Magyarország számára hátrányos intézkedéseket. Felidézte a kettős adóztatásról szóló egyezmény felmondását, a vízummentes beutazásból való kizárást és a paksi atomerőmű-beruházás leállítását az amerikai szankciók miatt.

A miniszter hangsúlyozta, hogy „Donald Trump hivatalba lépésével minden megváltozott”, és az ellenséges viszony helyett ma „baráti kapcsolat” jellemzi a két országot. Elmondása szerint Trump „személyes barátjaként tekint a magyar miniszterelnökre”, és ez már kézzelfogható eredményeket hozott: feloldották a politikai alapú szankciókat, újraindulhatott a paksi bővítés, Magyarország visszakerült a vízummentes programba, és idén eddig kilenc nagy amerikai beruházás indult el közel százmilliárd forint értékben.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a magyar delegáció csütörtökön utazik Washingtonba a Wizz Air gépével, és a Fehér Ház melletti hivatalos állami vendégházban, a Blair House-ban száll meg. Ezt a külügyminiszter „az amerikai kormányzat különleges tiszteletének és barátságának jeleként” értékelte.