Rendkívüli

Moszkva egy mondattal összetörte Zelenszkij lázálmait

Orbán Viktor

Az egyiptomi sajtó is arról ír, hogy Trump Orbán Viktort dicséri

Orbán Viktor washingtoni látogatásán Donald Trump nyíltan méltatta a magyar miniszterelnököt, és bejelentette: Magyarország mentességet kap az orosz olaj- és gázimportot érintő amerikai szankciók alól. A Trump-Orbán csúcs európai viszonylatban is páratlan volt.
Orbán ViktorTrumpOroszországszankciók

Orbán Viktor a Fehér Házban tett látogatásán Trump méltatta a magyar miniszterelnököt, „nagyszerű vezetőnek” nevezve, Magyarországot pedig „nagyszerű országnak”. Hozzátette: szerinte érthető, hogy Magyarország számára – szárazföldi fekvése miatt – nehezebb az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás.

A Trump-Orbán csúcs európai viszonylatban is páratlan volt (Fotó: MTI)
Orbán Viktor ezzel a felmentéssel elkerülte azt a súlyos gazdasági sokkot, amely az után fenyegette volna az országot, hogy a Trump-adminisztráció múlt hónapban szankciókat vetett ki két nagy orosz olajipari vállalatra – írja az Egypt Independent.

Az Orbán Viktorral közös ebéd előtti sajtótájékoztatón Trump együttérzését fejezte ki Magyarország energiahelyzete miatt, mondván: „nincsenek tengeri kikötőik, ezért nehéz helyzetben vannak.” Hozzátette, aggasztja, hogy más európai országok – amelyeknek nincsenek ilyen problémáik – továbbra is „rengeteg olajat és gázt” vásárolnak Oroszországtól.

Ugyanakkor Magyarország és a szomszédos Szlovákia az egyetlen EU-tag, amely még mindig kap orosz olajat, a Barátság vezetéken keresztül. 

Oroszország 2022-es inváziója után az EU úgy döntött, fokozatosan megszünteti az orosz olaj importját, de átmeneti mentességet adott Magyarországnak, Szlovákiának és Csehországnak, mivel ezek az országok jelentősen függtek az orosz energiahordozóktól.

Az EU-tagállamok szintén továbbra is vásárolnak orosz gázt – a Törökországon át futó Török Áramlat vezetéken keresztül –, de Oroszország részesedése az uniós gázimportban 40 százalékról 11 százalékra esett vissza 2024-re. A tagállamok a múlt hónapban megállapodtak abban, hogy a későbbiekben teljes tilalom lép életbe az orosz gázra – Magyarország és Szlovákia ellenezte a döntést.

A magyar miniszterelnök a találkozón dicsérte Trumpot, amiért „helyreállította” a kétoldalú kapcsolatokat, amelyeket szerinte a Biden-adminisztráció rontott meg, amikor szankciókat vezetett be Magyarországgal szemben a demokratikus normák visszaszorítása ürügyén. A Trump-adminisztráció azóta több ilyen intézkedést visszavont.

„Most abban a helyzetben vagyunk, hogy új fejezetet nyithatunk – mondhatni: aranykort – az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában” – mondta Orbán.

 

