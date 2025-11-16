Trump óriási perre készül a BBC ellen – a brit miniszterelnök kétségbeesetten próbálja csillapítani

A brit miniszterelnök és az amerikai elnök hamarosan telefonon beszélnek, amin várhatóan előkerül majd a BBC kérdése is. Keir Starmer feltehetőleg megpróbálja megenyhíteni Donald Trumpot, aki a jelenlegi állás szerint eltökélt, hogy egy és öt milliárd dollár közötti értéken perelje a médiumot amiért meghamisították beszédét – írja a Telegraph.

Trump továbbra is perelni akarja a csatornát

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A brit miniszterelnök várhatóan telefonon egyeztet Trumppal, hogy elmondja, szerinte a BBC-nek a lehető legmagasabb színvonalat kell fenntartania, beleértve a hibák gyors kijavítását is. Péntek este az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy továbbra is tervezi a vállalat beperlését, annak ellenére, hogy a műsorszolgáltató bocsánatot kért az egyik beszédének meghamisításáért.

Mint ismeretes a BBC úgy vágta meg Trump 2021. január 6-án elmondott beszédét, mintha erőszakra buzdította volna a Capitolium ostromlóit.

A csatorna két vezetője az esettel összefüggésben távozott, valamint a BBC bocsánatot kért, ez azonban lehet kevés lesz. A források szerint az elnök jogi csapata már vizsgálja a következő lépést és a tervek szerint egy és öt milliárd dollár közötti összegre akarják beperelni a brit csatornát.

Az amerikai elnök ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy azt hiszi „meg kell ezt tennie”, hogy más ne kerülhessen hasonló helyzetbe az álhírt gyártó csatornákkal szemben.

Szombat este Rishi Sunak volt miniszterelnök azt nyilatkozta eset kapcsán, hogy a BBC nem képviselte megfelelően Nagy-Britannia egészének álláspontját, mondván, hogy „a vállalatot nem veheti birtokba az Egyesült Királyság egyetlen politikai oldala sem – annak mindannyiunkénak kell lennie”. Bizonyos jogászok egyébként a Nagy-Britanniában érvényes elévülési időszakot emlegetik, azonban ez nem biztos hogy megállja a helyét. Az elnök ugyanis dönthet úgy, hogy Floridában indítja a pert.