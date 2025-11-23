Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

A közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést Donald Trump amerikai elnök, miközben az amerikai és az ukrán tárgyalódelegáció Svájcban tárgyal Trump 28 pontos béketervéről.
Donald Trump bejegyzésében emlékeztetetett, nem tört volna ki az orosz–ukrán háború 2022-ben, ha akkor nem Joe Biden, hanem ő az amerikai elnök. Mint írta, megörökölt egy felesleges háborút.
Egy háborút örököltem, amelynek soha nem kellett volna megtörténnie, egy háborút, amelynek mindenki vesztese, különösen az a több millió ember, akik olyan fölöslegesen haltak meg. Ukrajna „vezetése” nulla hálát mutat erőfeszítéseinkért.
Trump bejegyzésében Európát is kritizálta, amiért az európai országok továbbra is vásárolnak orosz energiahordozókat. Azt is hozzátette, hogy az Egyesült Államok továbbra is ad el fegyvereket a NATO-tagállamoknak, hogy azok támogassák Ukrajnát, de nem ad ingyen pénzt, ahogy az Joe Biden idején volt.