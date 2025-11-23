Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

A közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést Donald Trump amerikai elnök, miközben az amerikai és az ukrán tárgyalódelegáció Svájcban tárgyal Trump 28 pontos béketervéről.

Trump szerint Kijev nem elég hálás

Fotó: AFP

Donald Trump bejegyzésében emlékeztetetett, nem tört volna ki az orosz–ukrán háború 2022-ben, ha akkor nem Joe Biden, hanem ő az amerikai elnök. Mint írta, megörökölt egy felesleges háborút.

Egy háborút örököltem, amelynek soha nem kellett volna megtörténnie, egy háborút, amelynek mindenki vesztese, különösen az a több millió ember, akik olyan fölöslegesen haltak meg. Ukrajna „vezetése” ​​nulla hálát mutat erőfeszítéseinkért.

Trump bejegyzésében Európát is kritizálta, amiért az európai országok továbbra is vásárolnak orosz energiahordozókat. Azt is hozzátette, hogy az Egyesült Államok továbbra is ad el fegyvereket a NATO-tagállamoknak, hogy azok támogassák Ukrajnát, de nem ad ingyen pénzt, ahogy az Joe Biden idején volt.