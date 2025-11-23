Hírlevél

Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

Az amerikai elnök az ukrán vezetést bírálja. Trump szerint Kijev nem elég hálás.
A közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést Donald Trump amerikai elnök, miközben az amerikai és az ukrán tárgyalódelegáció Svájcban tárgyal Trump 28 pontos béketervéről. 

In this handout photograph taken on October 17, 2025 and released on October 18, 2025 by the Ukrainian presidential Press Service, US President Donald Trump (L) speaks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) at the White House in Washington, DC. Donald Trump told Ukraine's President Volodymyr Zelensky on October 17, 2025 to make a deal with Russia, pouring cold water on Kyiv's hopes for Tomahawk missiles as the US leader renews a push to settle the war. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Trump szerint Kijev nem elég hálás
Fotó: AFP

Donald Trump bejegyzésében emlékeztetetett, nem tört volna ki az orosz–ukrán háború 2022-ben, ha akkor nem Joe Biden, hanem ő az amerikai elnök. Mint írta, megörökölt egy felesleges háborút. 

Egy háborút örököltem, amelynek soha nem kellett volna megtörténnie, egy háborút, amelynek mindenki vesztese, különösen az a több millió ember, akik olyan fölöslegesen haltak meg. Ukrajna „vezetése” ​​nulla hálát mutat erőfeszítéseinkért.

Trump bejegyzésében Európát is kritizálta, amiért az európai országok továbbra is vásárolnak orosz energiahordozókat. Azt is hozzátette, hogy az Egyesült Államok továbbra is ad el fegyvereket a NATO-tagállamoknak, hogy azok támogassák Ukrajnát, de nem ad ingyen pénzt, ahogy az Joe Biden idején volt. 

 

