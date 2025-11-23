Itt a vége! Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek – videó

„Zelenszkij elnök ma azt mondta, hogy az országa vagy egy partner feladásának, vagy a méltósága feladásának kockázatával néz szembe. Vannak kritikák, hogy ez az ajánlat…” – kezdte egy riporter Trumpnak a Fehér Házban.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: TOM BRENNER / AFP

„Úgy érti, hogy nem tetszik neki?” – kérdezett vissza az amerikai elnök, amire az újságíró azt felelte, „nem egyértelmű”.

Valahogy… hát, tetszenie kell majd. És ha nem tetszik neki, akkor azt hiszem, harcoljanak tovább, igen

– reagált Trump.

„A legérdekesebb módosítás mégis az volt, hogy ha nem fogadja el, akkor az Egyesült Államok visszavonná az Ukrajnának nyújtott támogatást” – folytatta a riporter.

Nos, egy ponton valamit el kell fogadnia. Eddig semmit sem fogadott el. Emlékszik, nem olyan régen, az Ovális Irodában azt mondtam neki: »Nincsenek lapjaid«.” Ne feledje, én örököltem ezt a háborút! Ez a háború soha nem történt volna meg. Én örököltem. Szerintem egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt meg kellett volna kötnie az alkut. A végső alku pedig az lett volna, ha ez az egész el sem kezdődik. Az lett volna a jó megoldás. És az is megvalósítható lett volna, ha megfelelő elnök van a helyén – de nem megfelelő elnök volt

– magyarázta Trump.