Súlyos állítást fogalmazott meg az ukrán háborús maffia és az amerikai mainstream média közti összefonódásról Tucker Carlson amerikai konzervatív véleményvezér.

Tucker Carlson szerint a The Wall Street Journal falaz Andrij Jermaknak (Fotó: AFP)

A Wall Street Journalnek hónapok óta a birtokában van egy jelentés, amely részletesen bemutatja Andrij Jermak, Ukrajna második legbefolyásosabb emberének személyes korrupcióját. Jermak több száz millió amerikai adófizetői dollárt sikkasztott el, amelyeket Ukrajna segélyezésére szántak – fejti ki Carlson.

For months, the Wall Street Journal has held a story detailing the personal corruption of Andrii Yermak, the second most powerful man in Ukraine. Yermak has skimmed hundreds of millions in Amercian tax dollars meant for Ukraine aid. The Journal’s editors can prove that. But… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 24, 2025

„A Journal szerkesztői ezt bizonyítani tudják. De nem teszik. Ehelyett Jermakot védik. Miért?”

– teszi fel a kérdést.

Mert Jermak vezeti Ukrajna erőfeszítéseit, hogy meghiúsítsa Trump kelet-európai béketervét. A Wall Street Journal tulajdonosai nem akarnak békét Oroszországgal. Háborút akarnak. Ugyanakkor a Journal szerkesztőségi oldala támadta a Trump-kormányt a békeegyezmény előmozdítása miatt

– mutat rá a konzervatív véleményvezér.

Ez az igazi korrupció. Anélkül, hogy erről tájékoztatná olvasóit, a Murdoch család újságjának mindkét oldalát arra használja, hogy folytassa a háborút Oroszországgal. Ez nem egy hírszervezet viselkedése. Ez egy hírszerző ügynökség jellemzője

– vonja le a következtetést Tucker Carlson.

Mint arról beszámoltunk, bár Andrij Jermak ellen nem emeltek vádat az ukrán korrupciós botrány kapcsán, azonban az üggyel kapcsolatban nyilvánosságra hozott felvételeken az ő neve, pontosabban álneve (Ali Baba) is elhangzik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre immár a saját pártja részéről is egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy menessze „szürke eminenciását”, aki szinte teljhatalomra tett szert a kijevi rezsimben. Erre azonban az államfő továbbra sem hajlandó, mi több, Jermakra bízta az amerikaiakkal Genfben a béketervről tárgyaló delegáció vezetését is.