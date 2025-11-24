Súlyos állítást fogalmazott meg az ukrán háborús maffia és az amerikai mainstream média közti összefonódásról Tucker Carlson amerikai konzervatív véleményvezér.
A Wall Street Journalnek hónapok óta a birtokában van egy jelentés, amely részletesen bemutatja Andrij Jermak, Ukrajna második legbefolyásosabb emberének személyes korrupcióját. Jermak több száz millió amerikai adófizetői dollárt sikkasztott el, amelyeket Ukrajna segélyezésére szántak – fejti ki Carlson.
„A Journal szerkesztői ezt bizonyítani tudják. De nem teszik. Ehelyett Jermakot védik. Miért?”
– teszi fel a kérdést.
Mert Jermak vezeti Ukrajna erőfeszítéseit, hogy meghiúsítsa Trump kelet-európai béketervét. A Wall Street Journal tulajdonosai nem akarnak békét Oroszországgal. Háborút akarnak. Ugyanakkor a Journal szerkesztőségi oldala támadta a Trump-kormányt a békeegyezmény előmozdítása miatt
– mutat rá a konzervatív véleményvezér.
Ez az igazi korrupció. Anélkül, hogy erről tájékoztatná olvasóit, a Murdoch család újságjának mindkét oldalát arra használja, hogy folytassa a háborút Oroszországgal. Ez nem egy hírszervezet viselkedése. Ez egy hírszerző ügynökség jellemzője
– vonja le a következtetést Tucker Carlson.
Mint arról beszámoltunk, bár Andrij Jermak ellen nem emeltek vádat az ukrán korrupciós botrány kapcsán, azonban az üggyel kapcsolatban nyilvánosságra hozott felvételeken az ő neve, pontosabban álneve (Ali Baba) is elhangzik.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre immár a saját pártja részéről is egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy menessze „szürke eminenciását”, aki szinte teljhatalomra tett szert a kijevi rezsimben. Erre azonban az államfő továbbra sem hajlandó, mi több, Jermakra bízta az amerikaiakkal Genfben a béketervről tárgyaló delegáció vezetését is.