Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij idegösszeomlást kapott? Az ukrán elnök kétségbeesetten keresi a kiutat

Olvasta már?

Elképesztő dolog derült ki Michael Schumacher állapotáról

Tucker Carlson

Súlyos jelenségre hívta fel a figyelmet Tucker Carlson

7 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem érdeke az amerikai mainstream médiának az orosz-ukrán háború lezárása. Tucker Carlson szerint az amerikai The Wall Street Journal azért igyekszik leplezni az ukrán elnöki hivatala vezetőjével, Andrij Jermakkal kapcsolatos korrupciós információkat, mert Jermak az egyik legfőbb kerékkötője a Donald Trump amerikai elnök által elindított békefolyamatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tucker CarlsonAndrij Jermakkorrupció

Súlyos állítást fogalmazott meg az ukrán háborús maffia és az amerikai mainstream média közti összefonódásról Tucker Carlson amerikai konzervatív véleményvezér.

Tucker Carlson szerint a The Wall Street Journal falaz Andrij Jermaknak
Tucker Carlson szerint a The Wall Street Journal falaz Andrij Jermaknak (Fotó: AFP)

A Wall Street Journalnek hónapok óta a birtokában van egy jelentés, amely részletesen bemutatja Andrij Jermak, Ukrajna második legbefolyásosabb emberének személyes korrupcióját. Jermak több száz millió amerikai adófizetői dollárt sikkasztott el, amelyeket Ukrajna segélyezésére szántak – fejti ki Carlson.

„A Journal szerkesztői ezt bizonyítani tudják. De nem teszik. Ehelyett Jermakot védik. Miért?”

– teszi fel a kérdést.

Mert Jermak vezeti Ukrajna erőfeszítéseit, hogy meghiúsítsa Trump kelet-európai béketervét. A Wall Street Journal tulajdonosai nem akarnak békét Oroszországgal. Háborút akarnak. Ugyanakkor a Journal szerkesztőségi oldala támadta a Trump-kormányt a békeegyezmény előmozdítása miatt

– mutat rá a konzervatív véleményvezér.

Ez az igazi korrupció. Anélkül, hogy erről tájékoztatná olvasóit, a Murdoch család újságjának mindkét oldalát arra használja, hogy folytassa a háborút Oroszországgal. Ez nem egy hírszervezet viselkedése. Ez egy hírszerző ügynökség jellemzője

– vonja le a következtetést Tucker Carlson.

Mint arról beszámoltunk, bár Andrij Jermak ellen nem emeltek vádat az ukrán korrupciós botrány kapcsán, azonban az üggyel kapcsolatban nyilvánosságra hozott felvételeken az ő neve, pontosabban álneve (Ali Baba) is elhangzik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre immár a saját pártja részéről is egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy menessze „szürke eminenciását”, aki szinte teljhatalomra tett szert a kijevi rezsimben. Erre azonban az államfő továbbra sem hajlandó, mi több, Jermakra bízta az amerikaiakkal Genfben a béketervről tárgyaló delegáció vezetését is.

Újraírták Trump béketervezetét – íme a részletek
Zelenszkij kidobta az ablakon Trump béketervét és írt egy sajátot
Szupergomba: a hagyományos kezelésekre alig reagál, viszont egyre gyorsabban terjed

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!