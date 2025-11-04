Nem működik Donald Tusk háborús propagandája

Donald Tusk kormánya az elmúlt hónapokban igyekezett háborús retorikával mozgósítani a lengyel közvéleményt, rendszeresen hangoztatva, hogy Oroszország bármikor támadást indíthat a NATO keleti határai ellen. A felmérés azonban azt mutatja, hogy a félelemkeltés nem vált be: a lengyelek többsége elutasítja, hogy újra kötelezővé tegyék a sorkatonaságot, írja a TVP World.
A Rzeczpospolita szerint a változás hátterében az amerikai politikai irányváltás áll.
Trump még februárban egy zárt körű egyeztetésen nyíltan közölte Volodimir Zelenszkijjel, hogy „nem nyeritek meg ezt a háborút”, majd jelezte, hogy Washington nem fog korlátlanul támogatást biztosítani Kijevnek. Nemrégiben ugyan felmerült, hogy az Egyesült Államok Tomahawk-rakétákat is küldhet Ukrajnának, de a korábbi lendület egyértelműen megtört. Trump végül úgy döntött, Zelenszkijék nem kapják meg a kért rakétákat.
Az idősebbek és a baloldaliak támogatják leginkább a sorkatonaságot
A lengyel felmérés érdekes társadalmi mintázatot mutat. A 70 év felettiek körében 59 százalék támogatná a sorkatonaság visszaállítását, miközben a magasabban képzettek között 52 százalék kifejezetten ellene van.
A politikai beállítottság szerinti bontás még meglepőbb: a baloldali szavazók között 49 százalék támogatja a kötelező szolgálatot, míg a jobboldaliak körében a legmagasabb az elbizonytalanodás – 21 százalékuk nem tudott egyértelműen állást foglalni.
Nemek szerint nincs jelentős eltérés: a férfiak és nők egyaránt 39 százaléka támogatná az ötletet, de a nők 49 százaléka elutasítja.
Donald Tusk: a kommunista múlt árnya és a jelen kihívásai
A kötelező katonai szolgálat Lengyelországban a kommunista időszak öröksége, amelyet 2008-ban függesztettek fel. A rendszert sokan a szovjet befolyás és az állami kényszer szimbólumának tartották. A 2022-es orosz invázió után azonban a félelem a háborútól ismét előtérbe hozta a nemzeti védelem kérdését.
A 2023-as felmérésben még csak 17,5 százalék gondolta úgy, hogy a lengyel kormány visszaállíthatja a sorkatonaságot, ám a mostani adatok szerint a társadalmi támogatás a legutóbbi hónapban drasztikusan visszaesett.
Lengyelország önkéntes képzésekre váltana
A lengyel védelmi minisztérium a közvélemény-kutatásra reagálva bejelentette, hogy önkéntes honvédelmi kiképzéseket indítanak.
A közeljövőben bemutatjuk az általános védelmi kiképzés programját. A gyakorlatok önkéntesek lesznek, de széles körben elérhetők
– közölte a tárca a Rzeczpospolitával.
A minisztérium hozzátette: a pilotprogram még idén elindul, 2027-től pedig évente akár 100 ezer ember is részt vehetne a kiképzésben, akár a munkahelyén keresztül.
Politikai üzenet Varsónak és Brüsszelnek
A friss felmérés nemcsak a lengyel belpolitikának, hanem az Európai Uniónak és a NATO-nak is fontos jelzés:
a lengyelek többsége nem akar háborút, és nem támogatja a kényszerű katonáskodást, még a keleti front közeledő árnyékában sem.
Donald Tusk kormányának tehát egyre nehezebb dolga lesz, ha a háborús propaganda jegyében akarja mozgósítani a közvéleményt, a társadalom ugyanis inkább békét, mint háborús készülődést szeretne.