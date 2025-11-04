Nem működik Donald Tusk háborús propagandája

Donald Tusk kormánya az elmúlt hónapokban igyekezett háborús retorikával mozgósítani a lengyel közvéleményt, rendszeresen hangoztatva, hogy Oroszország bármikor támadást indíthat a NATO keleti határai ellen. A felmérés azonban azt mutatja, hogy a félelemkeltés nem vált be: a lengyelek többsége elutasítja, hogy újra kötelezővé tegyék a sorkatonaságot, írja a TVP World.

Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)

A Rzeczpospolita szerint a változás hátterében az amerikai politikai irányváltás áll.

Trump még februárban egy zárt körű egyeztetésen nyíltan közölte Volodimir Zelenszkijjel, hogy „nem nyeritek meg ezt a háborút”, majd jelezte, hogy Washington nem fog korlátlanul támogatást biztosítani Kijevnek. Nemrégiben ugyan felmerült, hogy az Egyesült Államok Tomahawk-rakétákat is küldhet Ukrajnának, de a korábbi lendület egyértelműen megtört. Trump végül úgy döntött, Zelenszkijék nem kapják meg a kért rakétákat.

Az idősebbek és a baloldaliak támogatják leginkább a sorkatonaságot

A lengyel felmérés érdekes társadalmi mintázatot mutat. A 70 év felettiek körében 59 százalék támogatná a sorkatonaság visszaállítását, miközben a magasabban képzettek között 52 százalék kifejezetten ellene van.

A politikai beállítottság szerinti bontás még meglepőbb: a baloldali szavazók között 49 százalék támogatja a kötelező szolgálatot, míg a jobboldaliak körében a legmagasabb az elbizonytalanodás – 21 százalékuk nem tudott egyértelműen állást foglalni.

Nemek szerint nincs jelentős eltérés: a férfiak és nők egyaránt 39 százaléka támogatná az ötletet, de a nők 49 százaléka elutasítja.

Donald Tusk: a kommunista múlt árnya és a jelen kihívásai

A kötelező katonai szolgálat Lengyelországban a kommunista időszak öröksége, amelyet 2008-ban függesztettek fel. A rendszert sokan a szovjet befolyás és az állami kényszer szimbólumának tartották. A 2022-es orosz invázió után azonban a félelem a háborútól ismét előtérbe hozta a nemzeti védelem kérdését.

A 2023-as felmérésben még csak 17,5 százalék gondolta úgy, hogy a lengyel kormány visszaállíthatja a sorkatonaságot, ám a mostani adatok szerint a társadalmi támogatás a legutóbbi hónapban drasztikusan visszaesett.