Rendkívüli

Meghalt Dick Cheney

Durva

T. Danny drogügye sokkal durvább, mint azt korábban sejteni lehetett

Tusk

Nem működik Donald Tusk háborús propagandája

A legújabb közvélemény-kutatás szerint a lengyel társadalom többsége nem támogatja a kötelező katonai szolgálat visszaállítását. A Rzeczpospolita napilap megrendelésére készült felmérés eredményei szerint a fordulat szorosan összefügg az Egyesült Államok ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjának megváltozásával.
Lengyelország

Donald Tusk kormánya az elmúlt hónapokban igyekezett háborús retorikával mozgósítani a lengyel közvéleményt, rendszeresen hangoztatva, hogy Oroszország bármikor támadást indíthat a NATO keleti határai ellen. A felmérés azonban azt mutatja, hogy a félelemkeltés nem vált be: a lengyelek többsége elutasítja, hogy újra kötelezővé tegyék a sorkatonaságot, írja a TVP World.

Donald Tusk
Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)

A Rzeczpospolita szerint a változás hátterében az amerikai politikai irányváltás áll. 

Trump még februárban egy zárt körű egyeztetésen nyíltan közölte Volodimir Zelenszkijjel, hogy „nem nyeritek meg ezt a háborút”, majd jelezte, hogy Washington nem fog korlátlanul támogatást biztosítani Kijevnek. Nemrégiben ugyan felmerült, hogy az Egyesült Államok Tomahawk-rakétákat is küldhet Ukrajnának, de a korábbi lendület egyértelműen megtört. Trump végül úgy döntött, Zelenszkijék nem kapják meg a kért rakétákat.

Az idősebbek és a baloldaliak támogatják leginkább a sorkatonaságot

A lengyel felmérés érdekes társadalmi mintázatot mutat. A 70 év felettiek körében 59 százalék támogatná a sorkatonaság visszaállítását, miközben a magasabban képzettek között 52 százalék kifejezetten ellene van.

A politikai beállítottság szerinti bontás még meglepőbb: a baloldali szavazók között 49 százalék támogatja a kötelező szolgálatot, míg a jobboldaliak körében a legmagasabb az elbizonytalanodás – 21 százalékuk nem tudott egyértelműen állást foglalni. 

Nemek szerint nincs jelentős eltérés: a férfiak és nők egyaránt 39 százaléka támogatná az ötletet, de a nők 49 százaléka elutasítja.

Donald Tusk: a kommunista múlt árnya és a jelen kihívásai

A kötelező katonai szolgálat Lengyelországban a kommunista időszak öröksége, amelyet 2008-ban függesztettek fel. A rendszert sokan a szovjet befolyás és az állami kényszer szimbólumának tartották. A 2022-es orosz invázió után azonban a félelem a háborútól ismét előtérbe hozta a nemzeti védelem kérdését.

A 2023-as felmérésben még csak 17,5 százalék gondolta úgy, hogy a lengyel kormány visszaállíthatja a sorkatonaságot, ám a mostani adatok szerint a társadalmi támogatás a legutóbbi hónapban drasztikusan visszaesett.

Lengyelország önkéntes képzésekre váltana

A lengyel védelmi minisztérium a közvélemény-kutatásra reagálva bejelentette, hogy önkéntes honvédelmi kiképzéseket indítanak.

A közeljövőben bemutatjuk az általános védelmi kiképzés programját. A gyakorlatok önkéntesek lesznek, de széles körben elérhetők

– közölte a tárca a Rzeczpospolitával.

A soldier participates in the official celebrations of the 6th Airborne Brigade Day at the Polish Aviation Museum in Krakow, Poland, on October 3, 2025. On the occasion of the 6th Airborne Brigade Day, named after Brigadier General Stanislaw Sosabowski, a ceremonial assembly takes place at the Polish Aviation Museum. During the event, decorations are awarded, followed by a parade featuring a parachute jump demonstration. The celebration also includes stands prepared by various uniformed services for participants. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
Egy lengyel katona Krakkóban (Fotó: NurPhoto/AFP Klaudia Radecka)

A minisztérium hozzátette: a pilotprogram még idén elindul, 2027-től pedig évente akár 100 ezer ember is részt vehetne a kiképzésben, akár a munkahelyén keresztül.

Politikai üzenet Varsónak és Brüsszelnek

A friss felmérés nemcsak a lengyel belpolitikának, hanem az Európai Uniónak és a NATO-nak is fontos jelzés: 

a lengyelek többsége nem akar háborút, és nem támogatja a kényszerű katonáskodást, még a keleti front közeledő árnyékában sem.

Donald Tusk kormányának tehát egyre nehezebb dolga lesz, ha a háborús propaganda jegyében akarja mozgósítani a közvéleményt, a társadalom ugyanis inkább békét, mint háborús készülődést szeretne. 

 

