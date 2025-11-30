Új részleteket osztottak meg a halálos washingtoni lövöldözésről

Írtunk róla, hogy vérfürdő volt a Fehér Ház közelében és két nemzeti gárdistára rálőttek. A 20 éves Sarah Beckstrom elhunyt, míg az amerikai légierő 24 éves szakaszvezetője, Andrew Wolfe kórházban van a szerda délutáni lövöldözés után. Patrick Morrisey nyugat-virginiai kormányzó pénteken elmondta, hogy Wolfe továbbra is kritikus állapotban van. Mindkettőjüket önzetlennek és elkötelezettnek írták le kollégáik és azért vezényelték őket Washingtonba, hogy részt vegyenek a főváros közbiztonságának javítását célzó kezdeményezésben – írja a Politico.

A lövöldözés a washingtoni Fehér Háznál volt

Fotó: JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A helyi kormányzó kiadott egy nyilatkozatot, amelyben arra kérte a nyugat-virginiaiakat, hogy péntek délután tartsanak országos néma csendet és mondjanak el egy imát Wolfe és Beckstrom tiszteletére, majd elrendelte, hogy

félárbócra eresztett zászlóval tisztelegjenek az életét vesztett nemzeti gárdista előtt.

Wolfe 2023 eleje óta dolgozik a Frontier Communicationsnál.

A cég pénteken közleményt adott ki.

Értékes tagja csapatunknak, keményen dolgozik, hogy nagysebességű optikai internetet juttasson el otthonokba és vállalkozásokhoz, így mindenki hozzáférhet az alapvető szolgáltatásokhoz és teljes mértékben részt vehet a digitális gazdaságban

– írták. „Hálásak vagyunk Andrew elkötelezettségéért – hazája, Nyugat-Virginia és azok közösségei iránt, amelyeket segít összekapcsolni.” Wolfe 2019-ben végzett a Musselman Gimnáziumban. Az iskola igazgatója elmondta, hogy Wolfe aktív és kiemelkedő diákjuk volt,

aki az Applemen-szellemiséget testesítette meg, és tanulmányi valamint sporttevékenységekben is pozitívan hozzájárult az iskolai közösség életéhez.

A két nyugat-virginiai hős az ország szolgálatában és a főváros védelmében álltak, amikor megtámadták őket – mondta Morrisey.

Beckstrom 2023-ban kitüntetéssel végzett a Webster County Gimnáziumban, és néhány héttel később csatlakozott a Nemzeti Gárdához.

Példát mutatott vezetésével, elkötelezettségével és szakmaiságával

– áll a közleményben.

Beckstrom apja a Facebookon írta, hogy:

A kislányom az égbe költözött.

Donald Trump elnök Beckstromot „hihetetlen embernek, minden szempontból kiemelkedőnek” nevezte. Egy barátja és volt osztálytársa visszaemlékezett arra, mennyire meglepődött, hogy valaki, akit „lányos lánynak” tartottak, végül terepszínű ruhát visel és fegyverrel edz. Hozzátette, hogy ez mind Beckstrom nagy szívének és segíteni vágyásának része volt. Beckstrom augusztus óta tartózkodott Washingtonban egységével. Volt barátja, Adam Carr egy újságnak azt nyilatkozta, hogy a nő kezdetben nem lelkesedett a kiküldetésért, de később élvezte, hogy segíthet az embereknek, és láthatta a híres emlékműveket és múzeumokat.

Amíg olyan emberek vették körül, akik törődtek vele, jól érezte magát

– mondta Carr. Középiskola után Beckstrom Summersvilleben talált munkát, ahol a város közösségi kapcsolatok specialistájaként dolgozott egy olyan klinikán, amely serdülőknek és fiatal felnőtteknek nyújt szolgáltatásokat mentális betegségek, szerhasználati problémák vagy fejlődési rendellenességek esetén – közölte a város polgármestere.