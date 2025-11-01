Újabb sportágba tört be a woke őrület

A sportágat alapjaiban felforgató döntést hozott a finn korcsolyázó szövetség. A szabályzatot úgy módosították, hogy lehetővé vált azonos nemű jégtánc kettősök indulása az országos versenyeken. Ennek megfelelően a versenyzőket ezentúl nem férfinak és nőnek, hanem A és B korcsolyázónak hívják.

A jégtánc korábbi nagyágyúi, Madison Hubbell és Gabriella Papadakis egy bemutató előadás erejéig álltak össze (Fotó: AFP)

Az elsők, akik kihasználják ezt a lehetőséget a 19 éves finn Emma Aalto (19) és a 20 éves angol Millie Colling lettek.

Most már versenyezhetünk országos versenyeken Finnországban... Mi vagyunk az első és egyetlen junior szintű csapat, amely ezt megteheti

– idézi Colling nyilatkozatát a Reuters hírügynökség.

A döntés előzménye a Skate Canada 2022-es lépése áll, amely eltörölte a nemekre vonatkozó követelményeket a nemzeti szintű jégtánc kettősöknél. Aalto és Colling remélik, hogy a nemzetközi korcsolyázó közösség is követi majd ezt a példát.

Reméljük, hogy talán fokozatosan bekövetkezik a változás

– mondta Colling.

Vannak álmaink

– tette hozzá Aalto.

Jelenleg azonban nincs tervben nemzetközi szintű szabályváltoztatás. Kaitlyn Weaver, háromszoros világbajnoki érmes, a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) Jégtánc Technikai Bizottságának tagja elmondta, hogy bár tárgyaltak a kérdésről, hivatalos javaslat még nem született.

Úgy kell kezelnünk ezt a kérdést, hogy legyen benne oktatási elem, megértés, ahelyett, hogy előterjesztenénk, és aztán elutasítanák

– magyarázta Weaver.

Aalto és Colling két évvel ezelőtt találkoztak, amikor még mindketten egyéni versenyzők voltak. Gyorsan közeli barátokká váltak. Amikor Madison Hubbell és Gabriella Papadakis (utóbbi a 2022-es pekingi olimpia bajnoka volt Guillaume Cizeronnal) összefogtak egy gálaelőadás erejéig, hogy támogassák az azonos nemű partnerségek elfogadását a versenyszerű műkorcsolyázásban, Aalto és Colling úgy gondolták, ők is terjeszthetik ezt az üzenetet.

Azt gondoltam, ez fantasztikus. Reméltem, hogy egy nap talán ez lehetséges lesz

– mondta Colling.

Aalto, aki ötéves korában kezdett korcsolyázni, korábban férfi partnerekkel versenyzett, de nehezen talált új partnert, mielőtt Collinggal összeállt volna.

Egy férfira körülbelül háromszáz nő jut, aki vele szeretne korcsolyázni. És van ez a hatalmi egyensúlytalanság

– magyarázta, utalva a férfi korcsolyázók hiányára.