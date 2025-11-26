Zelenszkij miatt nem lesz béke? Három ponton is „hisztizett” a tárgyalóasztalnál

Hírlevél

Ukrajna több, Oroszország számára kulcsfontosságú javaslatot visszautasított az Egyesült Államok által előterjesztett béketervből – számolt be a CNN kijevi forrásokra hivatkozva. Bár a washingtoni és kijevi tárgyalók több kérdésben is konszenzusra jutottak, a vitatott pontokban az ukrán fél nem volt hajlandó engedni.
A csatorna szerint az egyik legfőbb konfliktusforrás a Donbász feletti ellenőrzés kérdése volt. Az amerikai terv többek között a térség részbeni átadását, valamint demilitarizált övezetként való besorolását javasolta, ám Ukrajna ezt kategorikusan elutasította. A Kommerszant beszámolója szerint a záradékot végül törölték, így a terület jelenlegi státusza változatlan marad.

A második, az ukrán fél által visszautasított pont a hadsereg létszámának csökkentése volt. 

A dokumentum szerint az ukrán fegyveres erők létszámát 600 ezer főre csökkentették volna, amit Kijev nem fogadott el. 

Az ABC értesülései szerint a tárgyalások során egy új, magasabb létszám lehetősége is felmerült, ám Ukrajna továbbra sem egyezett meg a hadsereg maximális létszámáról szóló részletekben.

A harmadik elutasított pont a NATO-tagság feladása volt. 

A CNN forrása szerint Kijev szerint egy ilyen engedmény „rossz precedenst” teremtene, mivel Ukrajna még nem tagja a szövetségnek, és a lépés Moszkva befolyását erősítené. Sajtóhírek szerint az amerikai és az orosz delegációk hétfőn és kedden az Egyesült Arab Emírségekben tárgyaltak a béketervről. A Kreml azonban nem kívánt nyilatkozni a részletekről. 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csupán annyit mondott, hogy Washington még nem juttatott el hivatalos rendezési dokumentumot Moszkvának, ezért a médiában kiszivárgott információk alapján még korai bármilyen következtetést levonni. 

Hozzátette, hogy „számos kérdés tisztázásra szorul”. A Bloomberg értesülése szerint a tervből eltávolították a befagyasztott orosz eszközök felhasználására vonatkozó záradékot is. Ezzel párhuzamosan a lengyel védelmi minisztérium közlése szerint az európai vadászgépek lengyelországi telepítésére vonatkozó rész is kikerült a dokumentumból.

Az amerikai béketerv tehát egyelőre nem hozott áttörést a konfliktus rendezésében. Ukrajna világos jelet küldött, hogy sem a területi engedmények, sem a hadsereg létszámának csökkentése, sem a NATO-tagság feladása nem elfogadható számára. A diplomáciai tárgyalások várhatóan folytatódnak, de a három vitatott pont jelenleg jelentős akadályt jelent a béketerv megvalósítása előtt.

 

