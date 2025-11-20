Az EU egész területéről, valamint a blokkhoz csatlakozni kívánó országokból érkező politikusok gyűltek össze Brüsszelben, hogy megvitassák az Európai Unió határainak bővítése által jelentett kihívásokat és lehetőségeket.

Ukrajna EU-csatlakozása miatt robbant ki éles vita Brüsszelben (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)

Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke azt mondta, hogy az EU-hoz való csatlakozás folyamata „ma gyorsabban halad, mint az elmúlt 15 évben”, és reális cél az, hogy 2030-ra új tagjai legyenek az Uniónak.

Az EU bővítése olyan politika, amelyet a Bizottság aktívan követ, és amelyet Kallas és Ursula von der Leyen bizottsági elnök egyaránt biztonsági kérdésként értelmez.

– írja a The Journal.

Mindez egy stagnálási időszak után történik, hiszen 2013 — Horvátország csatlakozása — óta nem lépett be új tag az EU-ba.

Papíron jelenleg Montenegró, Albánia, Ukrajna, a Moldovai Köztársaság, Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Törökország és Georgia számít hivatalos EU-tagjelöltnek.

Ezek az országok azonban nagyon eltérő stádiumban tartanak. Például Törökországgal a csatlakozási tárgyalások 2018 óta gyakorlatilag stagnálnak.

Az EU-bővítési fórumon Ursula von der Leyen amellett érvelt, hogy új tagok felvétele a változó globális rend közepette a stabil Európába való befektetés egy módja.

A tagállamok és az európai polgárok azonban nem osztják egyhangúan ezt az értékelést, márpedig az új tag felvételéhez a 27 tagállam egyhangú döntése szükséges.

Számos tagállam tart az új országok befogadásától, főként a demokrácia, a jogállamiság és a korrupció miatt fennálló aggályok okán.

A dán európai ügyekért felelős miniszter, Marie Bjerre talán most fogalmazta meg ezeket a félelmeket a legvilágosabban, amikor azt mondta:

„Nos, őszinte leszek, ezt a kérdést kapom minden alkalommal, amikor egy nyilvános politikai fórumon a bővítésről beszélek… Azt kérdezik: akarunk-e még egy Magyarországot az EU-ban? És elnézést kérek, hogy ennyire nyílt vagyok, de ez az, amit az emberek kérdeznek. Ha Magyarországot nézzük, ez az EU legkorruptabb országa. Problémánk van a sajtószabadsággal, a független igazságszolgáltatással. Hogyan kezeljük ezt?”

Bjerre azt is megjegyezte, hogy a tagjelöltek is küzdenek a korrupcióval, példaként Ukrajnát említve.

„Ők még magasabban szerepelnek a barométeren. Ezzel foglalkoznunk kell, és komolyan kell vennünk… Reformokra van szükség ahhoz, hogy egy ország EU-tag lehessen” — mondta.