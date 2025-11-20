Ukrajna EU-csatlakozása miatt robbant ki éles vita Brüsszelben

Az EU egész területéről, valamint a blokkhoz csatlakozni kívánó országokból érkező politikusok gyűltek össze Brüsszelben, hogy megvitassák az Európai Unió határainak bővítése által jelentett kihívásokat és lehetőségeket.
Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke azt mondta, hogy az EU-hoz való csatlakozás folyamata „ma gyorsabban halad, mint az elmúlt 15 évben”, és reális cél az, hogy 2030-ra új tagjai legyenek az Uniónak.
Az EU bővítése olyan politika, amelyet a Bizottság aktívan követ, és amelyet Kallas és Ursula von der Leyen bizottsági elnök egyaránt biztonsági kérdésként értelmez.
– írja a The Journal.
Mindez egy stagnálási időszak után történik, hiszen 2013 — Horvátország csatlakozása — óta nem lépett be új tag az EU-ba.
Papíron jelenleg Montenegró, Albánia, Ukrajna, a Moldovai Köztársaság, Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Törökország és Georgia számít hivatalos EU-tagjelöltnek.
Ezek az országok azonban nagyon eltérő stádiumban tartanak. Például Törökországgal a csatlakozási tárgyalások 2018 óta gyakorlatilag stagnálnak.
Az EU-bővítési fórumon Ursula von der Leyen amellett érvelt, hogy új tagok felvétele a változó globális rend közepette a stabil Európába való befektetés egy módja.
A tagállamok és az európai polgárok azonban nem osztják egyhangúan ezt az értékelést, márpedig az új tag felvételéhez a 27 tagállam egyhangú döntése szükséges.
Számos tagállam tart az új országok befogadásától, főként a demokrácia, a jogállamiság és a korrupció miatt fennálló aggályok okán.
A dán európai ügyekért felelős miniszter, Marie Bjerre talán most fogalmazta meg ezeket a félelmeket a legvilágosabban, amikor azt mondta:
„Nos, őszinte leszek, ezt a kérdést kapom minden alkalommal, amikor egy nyilvános politikai fórumon a bővítésről beszélek… Azt kérdezik: akarunk-e még egy Magyarországot az EU-ban? És elnézést kérek, hogy ennyire nyílt vagyok, de ez az, amit az emberek kérdeznek. Ha Magyarországot nézzük, ez az EU legkorruptabb országa. Problémánk van a sajtószabadsággal, a független igazságszolgáltatással. Hogyan kezeljük ezt?”
Bjerre azt is megjegyezte, hogy a tagjelöltek is küzdenek a korrupcióval, példaként Ukrajnát említve.
„Ők még magasabban szerepelnek a barométeren. Ezzel foglalkoznunk kell, és komolyan kell vennünk… Reformokra van szükség ahhoz, hogy egy ország EU-tag lehessen” — mondta.
Bjerre egy panelbeszélgetésen vett részt Thomas Byrne ír európai ügyekért felelős államtitkárral, aki eltérő nézőpontot képviselt, és azt mondta: ha egy ország azért vezeti be az antikorrupciós struktúrákat, hogy csatlakozhasson az EU-hoz, akkor nem meglepő, ha közben korrupciós eseteket tárnak fel.
„Ha kiirtani próbálják, akkor találni is fognak — ezért nem kell pánikba esni minden alkalommal, amikor valami rosszat találnak egy csatlakozni kívánó országban, mert ez bizonyos értelemben annak a jele, hogy a folyamatok működni kezdenek” — mondta Byrne.